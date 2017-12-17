به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه همکاری‌های مشترک نهاد و دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، آیین افتتاح طرح «خدمات کتابخانه‌های عمومی ایران» فردا دوشنبه ۲۷ آذر برگزار می شود. نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، این برنامه را با هدف شناسایی، انتخاب و طراحی خدمات جدید کتابخانه‌ای با استفاده از روش‌های علمی و به‌روز، اجرا می‌کنند.

در این نشست که با حضور معاونان و مشاوران دبیرکل، مدیران کل نهاد و تعدادی از استادان دانشگاهی برگزار خواهد شد، فاطمه فهیم‌نیا مدیر گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تهران و محمد ابویی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران به عنوان مجریان طرح به ایراد سخنرانی درخصوص ضرورت توجه به خدمات کتابخانه‌های عمومی خواهند پرداخت.

این طرح با هدف شناسایی خدمات جاری کتابخانه‌ای در سطح ایران و جهان، انتخاب خدمات جدید کتابخانه‌ای که در ایران قابلیت استفاده و پیاده سازی دارد و همچنین طراحی خدمات انتخاب شده با استفاده از روش‌های علمی و به‌روز در بسته های خدمتی طی ۲۰ ماه اجرا می‌شود تا از این طریق موجب رونق فعالیت‌ها، استفاده از امکانات بالقوه و ایجاد انگیزه در کتابداران کتابخانه‌های عمومی کشور شود.

این برنامه فردا دوشنبه ۲۷ آذر از ساعت ۱۰ در تالار شورای دانشکده مدیریت دانشگاه تهران واقع در خیابان انقلاب اسلامی برگزار می شود.