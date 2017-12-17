«رادیو جمعه» کیک تولد ۲ سالگی را برید/ اصغر سمسارزاده تجلیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، جشن تولد دو سالگی رادیو ایران امروز یکشنبه ۲۶ آذرماه با حضور حمید شاه آبادی معاون صدا، بهنام احمد پور مدیر رادیو ایران و سایر مدیران و عوامل این شبکه و همچنین هنرمندان برنامه «رادیو جمعه» برگزار شد.

از جمله هنرمندانی که در این برنامه حضور داشتند عباس محبی، علیرضا جاویدنیا، فرانک رفیعی، اصغر سمسارزاده، سارا جعفری و ... بودند و در این مراسم قطعات مختلفی به صورت موزیکال و طنز برای مخاطبان اجرا شد.

در بخشی از این مراسم علیرضا جاویدنیا یکی از هنرمندان برنامه «رادیو جمعه» روی صحنه آمد و با بیان خاطره ای گفت: یادم است برای درگذشت مادرم مراسمی برگزار کردیم و در همان روز مراسم منوچهر نوذری نزد من آمد، دستم را گرفت و گفت برویم سر ضبط. من اول تعجب کردم با این حال او من را سر ضبط برنامه برد و اتفاقا آن روز اکثر قطعات ریتمیک به من افتاده بود و ما تا ساعت ۱۲ شب برنامه ضبط می کردیم.

وی اضافه کرد: چنین اتفاقاتی در کار ما وجود دارد و تلخی ها نباید در کار مداخله ای ایجاد کند چرا که ما باید به مردم شادی برسانیم.

حمیدرضا افتخاری مدیر گروه ورزش و تفریحات رادیو ایران نیز در این مراسم با اشاره به سخنان جاویدنیا اظهار کرد: وقتی برای مردم کار می کنید باید با تمام وجود فعالیت کنید و مشکلات و مسائل را کنار بگذارید.

در ادامه این مراسم کلیپی با استفاده از تصاویر و گفتگوهای اصغر سمسارزاده هنرمند پیشکسوت رادیو نمایش داده شد و سپس از وی تجلیل شد.

حمید شاه آبادی، حمیدرضا افتخاری و بهنام احمدپور روی سن رفتند و با اهدای یک تابلوفرش از این هنرمند پیشکسوت تجلیل کردند.

اصغر سمسارزاده بعد از دریافت تابلوفرش خود عنوان کرد: فرهنگ جولایی بعد از انقلاب مرا به رادیو آورد و حالا ۲۵ سال است که در رادیو کار می کنم.

وی اضافه کرد: ما به این مراسم های بزرگداشت نیاز داریم و معنای این تجلیل ها این است که به یاد یکدیگر باشیم.

سمسارزاده با اشاره به لزوم حمایت ها از رادیو بیان کرد: آقای شاه آبادی خودشان اهل تئاتر و فرهنگ هستند و معاونت صدا پست کمی نیست. تاکنون هیچ کدام از مدیران قبلی قدمی بر نداشتند و امیدواریم توجهات بیشتر شود.

حمید شاه آبادی نیز در سخنان کوتاهی یادآور شد: من از همه جمع ۴۴ نفری شما «رادیو جمعه» ای ها تشکر می کنم که جمعه را روز آرامش قرار دادید و ما سالها با برنامه های شما زندگی کردیم. همچنان هم از برنامه شما استفاده می کنیم و اگر به این برنامه ها گوش نکنیم خستگی مان در نمی رود.

بهنام احمدپور نیز بیان کرد: من از تمام همکارانی که در «رادیو جمعه» تلاش می کنند تشکر می کنم و امیدوارم این برنامه با حضور شما سالها به فعالیتش ادامه دهد و به کیفیت بالاتری دست پیدا کند.

در پایان این مراسم از تابلویی با تصویری از سمسارزاده نیز رونمایی شد.