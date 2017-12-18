پیکر ۴۶ سرباز عراقی به مسئولان این کشور تحویل داده شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز در شلمچه مراسم تبادل شهدا برگزار می شود و قرار است پیکر ۵۵ شهید ایران دوران دفاع مقدس که در خاک کشور عراق تفحص شده اند، تحویل مقامات کشورمان شوند.

در این مراسم ابتدا پیکر ۴۶ سرباز عراقی که در طول جنگ تحمیلی در خاک کشورمان کشته و در تفحص های اخیر شناسایی و کشف شده اند، تحویل مقامات کشور عراق شد.

این پیکرها در محورهای غرب، جنوب و شمال غربی کشورمان کاوش شده اند.

تا دقایقی دیگر نیز پیکر ۵۵ شهید دوران دفاع مقدس ایرانی نیز به صورت رسمی تحویل مسئولان کشورمان می شود.