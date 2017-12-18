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۲۷ آذر ۱۳۹۶، ۹:۰۸

از سوی مسئولان کشور در شلمچه؛

پیکر ۴۶ سرباز عراقی به مسئولان این کشور تحویل داده شد

پیکر ۴۶ سرباز عراقی به مسئولان این کشور تحویل داده شد

شلمچه - همزمان با مراسم تبادل شهدای ایرانی، پیکر ۴۶ سرباز عراقی کشته شده در جنگ تحمیلی، تحویل مقامات کشور عراق شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز در شلمچه مراسم تبادل شهدا برگزار می شود و قرار است پیکر ۵۵ شهید ایران دوران دفاع مقدس که در خاک کشور عراق تفحص شده اند، تحویل مقامات کشورمان شوند.

در این مراسم ابتدا پیکر ۴۶ سرباز عراقی که در طول جنگ تحمیلی در خاک کشورمان کشته و در تفحص های اخیر شناسایی و کشف شده اند، تحویل مقامات کشور عراق شد.

این پیکرها در محورهای غرب، جنوب و شمال غربی کشورمان کاوش شده اند.

تا دقایقی دیگر نیز پیکر ۵۵ شهید دوران دفاع مقدس ایرانی نیز به صورت رسمی تحویل مسئولان کشورمان می شود.

کد مطلب 4175262

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