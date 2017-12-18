به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا گرشاسبی در نشست خبری امروز دوشنبه خود توافقنامه شش بندی بین دو باشگاه پرسپولیس و ریزه اسپور را به شرح زیر اعلام کرد:

طبق این توافقنامه که در ۲۳ آذر ماه مصادف با ۱۴ دسامبر در استانبول ترکیه منعقد شد، باشگاه ریزه اسپور ترکیه پذیرفت:

۱ - علاوه بر عدم پیگیری از جرائم و محرومیت پرسپولیس در رفع آن نیز کمک نماید.

۲ - در خصوص پرونده طرح شده در فیفا و C.A.S نسبت به پرسپولیس و بازیکن مهدی طارمی رضایت کامل و بی قید و شرط خود را اعلام نماید.

۳ - باشگاه پرسپولیس به منظور جبران بخشی از هزینه‌های دادگاه، مبلغ ۵۰ هزار یورو را ظرف یک ماه به ریزه اسپور پرداخت نماید و ریزه اسپور هیچگونه ادعایی مبنی بر غرامت موضوع رأی فیفا به مبلغ ۷۸۹ هزار و ۵۰۰ یورو از باشگاه پرسپولیس و بازیکن مهدی طارمی ندارد. ضمن آنکه با لحاظ توافق، رضایت بی قید و شرط خود را اعلام می‌نماید.

۴ - این توافق با حسن نیت طرفین برای حل و فصل اختلاف‌ها تنظیم شده و ملاک رفع کامل اختلافات است و پرسپولیس می‌تواند این توافقنامه را جهت رفع جرائم و محرومیت به دادگاه حکمیت ورزش C.A.S و فیفا ارائه نماید و ریزه اسپور حق هیچگونه اعتراض و ادعایی نخواهد داشت.

۵ - باشگاه پرسپولیس تضمین می‌نماید در آینده بابت هزینه‌های C.A.S و سایر موارد مرتبط با این پرونده از باشگاه ریزه اسپور هیچگونه ادعایی نخواهد داشت.

۶ - این توافقنامه با رضایت کامل و قطعی طرفین تنظیم گردیده است.