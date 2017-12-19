افزایش قیمت شیرخام به ستاد تنظیم بازار رفت

محمدرضا ملاصالحی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه باتوجه به گران شدن نرخ نهاده های دامی و بالا رفتن قیمت تمام شده تولید، دامداران خواستار افزایش قیمت شیرخام شده‌اند، وزارت جهاد کشاورزی چه نظری در این زمینه دارد؟، اظهارداشت: بهرحال افزایش قیمت چه ناشی از تورم باشد و چه ناشی از تغییرات بازار نهاده ها؛ اتفاق افتاده و هزینه های تولید بالا رفته البته این نکته را نیز باید مورد اشاره قرار داد که متناسب با آن مقداری قیمت خرید شیرخام توسط کارخانجات لبنی افزایش یافته است.

قائم مقام معاونت بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه ستاد تنظیم بازار پیگیر این مساله است، اضافه کرد: جلساتی در زمینه قیمت خریدشیرخام و فرآورده های لبنی درحال برگزاری است، به زودی تصمیماتی در این راستا اتخاذ و نتایج آن اعلام خواهد شد.

امیدواریم نرخ خرید شیرخام اصلاح شود

ملاصالحی تصریح کرد: امیدواریم متناسب با تغییرات قیمت نهاده ها و سایر منابع هزینه ای قیمت خرید شیرخام اصلاح شود که البته تا حدودی این اتفاق رخ داده است، یعنی قیمت این محصول ظرف دو سه ماه اخیر تا حدی رشد کرده هر چند که مطلوب نبوده است؛ اما امید داریم قیمت به اندازه ای برسد که رضایت دامداران را در پی داشته باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به محدودیت های تعرفه‌ای ایجاد شده از سوی عراق بر سر راه واردات محصولات لبنی از ایران به این کشور، اظهارداشت: این اقدام عراقی‌ها محدودیت‌هایی را برای صادرکنندگان ما در رقابت با دیگر کشورها ایجاد کرده است.

رییس مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی با بیان اینکه بازار عراق در بحث فرآورده های لبنی یکی از بازارهای مهم ماست، افزود:ما دراین بازار با رقبای جدی از جمله ترکیه و به خصوص عربستان مواجه هستیم؛ چرا که کشور عربستان از مزیت معاهدات بین کشورهای اتحادیه عرب استفاده و محصولات خود را بدون پرداخت هیچ تعرفه ای عرضه می نماید که این رقابت را برای ایران خیلی سخت می کند.

وی با اشاره به اینکه دولت از طریق روابط دیپلماتیک این مساله را پیگیری می کند تا آن را حل کند، تصریح کرد: ما نیز امیدوار هستیم که محدودیت مذکور از این طریق حل شود، ضمن اینکه کماکان دولت در بحث مشوق ها، بر سر تعهدات خود هست و اگر منابع مالی آن تامین شود همچنان به بحث صادرات از این طریق کمک می شود.

ملاصالحی با بیان اینکه سال گذشته دولت بیش از ۴۰ میلیارد تومان مشوق صادراتی برای صادرات لبنیات پرداخت کرد، افزود: این مساله کمک زیادی به توسعه صادرات فرآورده های لبنی، بویژه در ورود محصولات ایرانی به بازار روسیه کرد و امیدواریم که این فرآیند ادامه یابد.

رییس مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی تصریح کرد: تولیدکنندگان باید با روش هایی که خودشان بهتر به آنها واقف هستند هزینه های بهره وری شان را بالا ببرند و هزینه های تولیدشان را پایین بیاورند تا بتوانند مستقل از بحث مشوق صادراتی، در عرصه های صادراتی حضور خود را ادامه دهند و با رقبای سرسخت رقابت کنند.

احتمال اختصاص مشوق صادراتی برای صادرات لبنیات

قائم مقام معاونت بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در شش ماه نخست امسال حدود ۵۰۰ میلیون دلار فرآورده لبنی از کشور صادر شده است، افزود: بخش عمده این صادرات به عراق و مابقی به کشورهای دیگر از جمله روسیه بوده است ضمن اینکه پیش بینی می شود این عدد به حدود یک میلیارد دلار برسد.

ملاصالحی درباره اینکه باتوجه به وضعیتی که ایجاد شده، آیا فکر می کنید این رقم محقق شود؟، افزود: البته مقداری کار سخت شده و نگرانی کارخانجات نیز از همین بابت است اما ما امیدوار هستیم هر چه زودتر این مساله برطرف شود یا از طریق مذاکراتی که وزارت امورخارجه انجام می دهد یا اینکه اعتباری تامین و مشوق هایی به صادرکنندگان ارائه شود که این امر را جبران کند.

وی درباره احتمال اختصاص مشوق صادراتی برای حل محدودیت های صادراتی لبنیات، گفت: اگر اعتبارات تامین شود حتما مشوق داده می شود.

قائم مقام معاونت بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی اظهارامیدواری کرد: روند صادرات ادامه یابد، این امر به نفع تولید و اشتغال داخلی است.