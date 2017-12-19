سعی کردیم حق کسی ضایع نشود/ یک درخواست از رسانه ملی

معصومه مهرعلی عضو هیات داوران سومین جشنواره موسیقی بسطامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سطح کیفی آثار شرکت کننده در این جشنواره بیان کرد: از آنجا که من در دوره های گذشته جشنواره نیز حضور داشتم باید به این نکته اشاره کنم که کیفیت آثار این دوره بسیار بهتر از دوره های گذشته بوده است. متاسفانه در دوره قبلی به دلیل ضعف اطلاع رسانی، آثار ارسالی به لحاظ کیفی و کمی دچار ضعف بود اما در دوره دوم تلاش شده تا این کاستی کاهش پیدا کند تا ذهن جامعه هنری کشور نیز برای برگزاری این جشنواره آماده شود. به هر حال مزیت جشنواره موسیقی بسطامی این است که برای همه رده‌های سنی برنامه‌ریزی شده و ظرفیت آن را دارد تا در سال‌های آتی به صورت جامع‌تر برگزار شود.

وی ضمن تاکید بر حمایت رسانه ملی از جریان درست موسیقی اصیل ایرانی تصریح کرد: ما در جشنواره موسیقی بسطامی سعی کردیم حق کسی ضایع نشود تا بتوانیم در نهایت به کشف استعدادهای نهفته موسیقی و آواز بپردازیم. مدیران این جشنواره موسیقی اهداف بلندی دارند که اگر از آنها حمایت شود حتما محقق خواهد شد و از آنجا که برگزاری این جشنواره یک کار فرهنگی است لذا باید برای آن اسپانسر فرهنگی پیدا کرد تا ذهنیت هنری و فرهنگی داشته باشد.

داور سومین دوره موسیقی بسطامی یادآور شد: در همه جای دنیا برنامه‌های استعدادیابی و جشنواره‌های آواز و موسیقی برگزار می‌شود و استعدادهای بسیار خوبی در این رویداد کشف و توسط همین جشنواره‌ها به دنیا معرفی می‌شود. وظیفه یک جشنواره هم حمایت از برگزیدگان است و تا آنجا که من می دانم در جشنواره موسیقی بسطامی نیز تلاش بر این است تا از نفرات برتر به صورت حرفه‌ای حمایت شود تا بتوانند در یک بستر مناسب رشد کنند.

مرحله نهایی داوری سومین دوره جشنواره موسیقی ایرج بسطامی آذر ماه برگزار شد که مراسم اختتامیه این دوره نیز اوایل دی ماه در تهران میزبان علاقه مندان موسیقی خواهد بود.

جشنواره موسیقی ایرج بسطامی به ابتکار موسسه فرهنگی هنری ایرج بسطامی و به صورت دوسالانه برگزار می شود.