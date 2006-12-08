ابتلا به سرخجه در دوران بارداری منجر به اختلالات قلبی و سقط جنین می شود

محبوبه احمدی ، کارشناس ارشد مامایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با افزایش تعداد زایمان و بالا رفتن سن مادر و پدر سقط های خود به خود نیز در دوران بارداری افزایش می یابد.

وی اظهار داشت: احتمال سقط جنین در زنان زیر 20 سال حدود 12 درصد و احتمال سقط در زنان بارداری که بیش از 40 سال دارند به حدود 26 درصد نیز می رسد.

کارشناس ارشد مامایی تصریح کرد: در صورتی که فاصله زایمان و تولد نوزاد تا بارداری بعدی کمتر از 3 ماه باشد میزان احتمال سقط در این بارداری جدید افزایش خواهد یافت.

وی تاکید کرد: میزان خطر برای سقط های تکراری و یا عادتی که معمولا به میزان 3 بار یا بیشتر بارداری به صورت خود به خود منجر به سقط می شود ، حدود 30 درصد است.

احمدی ادامه داد: ابتلای مادر به بیماری های مزمن نظیر سرخجه و یا عفونت سقط پس از گذشت 12هفته از بارداری می تواند منجر به سقط جنین و یا ابتلای جنین به اختلالات قلبی شود.