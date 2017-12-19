به گزارش خبرگزاری مهر، «لیجون» معاون بینالملل حزب کمونیست چین عصر روز گذشته دوشنبه با محمدنبی حبیبی دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار حبیبی، به سابقه ۵۴ ساله تأسیس حزب مؤتلفه اسلامی اشاره کرد و گفت: این حزب علاقمند به توسعه روابط خود با حزب کمونیست چین است و معتقد است که این امر برای دو ملّت، دولتهای ایران و چین و نیز منطقه آسیا مفید خواهد بود.
دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی با اشاره به برگزاری نوزدهمین کنگره حزب کمونیست چین در سال گذشته، از انتخاب مجدد دبیرکل این حزب ابراز خوشحالی کرد و افزود: ما در آینده نزدیک میزبان دومین کنفرانس ویژه راه ابریشم هستیم و امیدواریم مذاکرات دو حزب و نیز تبادلات کارشناسی و دانشگاهی نیز توسعه یابد.
حبیبی با اشاره به تصمیم اخیر رئیس جمهور آمریکا در انتقال سفارت این کشور به قدس اشغالی، این اقدام را یک اشتباه و حماقت تاریخی خواند و افزود: ترامپ با این کار خود، یک میلیارد و پانصد میلیون مسلمان را علیه خود تحریک کرد، چرا که این امر به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم غاصب صهیونیستی و اشتباه استراتژیک آمریکایی هاست.
دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی با اشاره به ابراز آمادگی چند روز قبل وزیر دفاع مالزی در دفاع از قدس شریف، حساسیت دورترین نقاط جهان اسلام نسبت به مسئله فلسطین و بیتالمقدس را یاد آور شد و افزود: این نوع موضع گیریها توسط جهان اسلام نشان میدهد که چقدر سیاستمداران آمریکا غافلند یا خود را به غفلت زدهاند.
وی با اشاره به جدیت و حساسیت بالای جمهوری اسلامی ایران نسبت به مسئله فلسطین و رژیم غاصب صهیونیستی را نامشروع، غاصب و تروریست خواند و تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در جنگهای ۳۳ روزه و ۵۵ روزه به لبنان و فلسطین به حزبالله و فلسطین کمک کرد و هیچ ابائی هم از اعلام رسمی آن ندارد و معتقدیم که اسرائیلیها زبانی جز زبان زور را نمیفهمند.
حبیبی با استقبال از موضع چین در قبال اقدام اخیر دونالد ترامپ در مورد قدس شریف، به ایجاد گروهها و جریانهای تکفیری و وحشی نظیر داعش توسط آمریکا و اسرائیل در سالهای اخیر اشاره کرد و گفت: این جریانهای انحرافی هیچ ریشهای در اسلام ندارند و تنها قصد آنان از ایجاد این جریانها نشان دادن یک چهره وحشی و خشن در ذهن شهروندان سایرکشورهاست. لذا ما به صراحت اعلام میکنیم گروههای تکفیری همانند داعش هیچگونه رنگی از اسلام ندارند.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به کمکهای جمهوری اسلامی ایران به ملّتهای سوریه و عراق، افزود: ما هر نوع مداخله یک کشور در کشورهای دیگر را مداخلهای نادرست دانسته و آمریکا را در رأس کشورهای زورگو، به ملّتها میدانیم و در برابر تجاوزگریهای صهیونیسم بینالملل ایستادهایم. جهان اسلام سرانجام پاسخ قاطعی به زورگوییهای آمریکا و اسرائیل خواهد داد.
وی با اشاره برگزاری اجلاس اخیر احزاب کشورهای مختلف در چین، این اجلاس را مفید خواند و به حضور معاون بین الملل حزب مؤتلفه اسلامی در این اجلاس اشاره کرد.
حبیبی به توصیههای دوستانه حزب مؤتلفه اسلامی خطاب به حزب کمونیست چین اشاره و با تاکید بر اینکه امروز چین به عنوان یک ابر قدرت اقتصادی در سطح جهان مطرح است، تصریح کرد: با این وجود تصور سایر کشورها نسبت به چین مثل سایر قدرتهای غربی منفی نیست و ملّتها معتقدند که شما با این توانمندی اقتصادی قصد خدشه وارد کردن به حقوق آنان را ندارید. لذا مناسب است که در این کار عظیمی که برای تقویت همکاریهای منطقه آسیا بیش قدم شدید مراقبت کنید تا غیر صمیمیت و دوستی در آن نباشد.
وی همچنین به سفر رئیس جمهور چین به ایران و توافقات انجام شده در آن اشاره کرد و با تأکید بر برداشت مشترک مسئولان دو حزب مؤتلفه اسلامی و کمونیست چین برای توسعه نقش احزاب در اداره کشورها تصریح کرد: موضوع راه ابریشم زمینه مناسبی برای توسعه و تقویت مناسبات دو کشور است و اینها باید به صورت سند رسمی به امضاء برسد که تغییر دولتها مخل توسعه روابط دو کشور نباشد.
دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی با اعلام آمادگی برای گسترش همکاریهای این حزب و حزب کمونیست چین گفت: معتقدیم در این زمینه بهتر است برای تبادل کارشناسان اقدامات جدیدی صورت گیرد.
حبیبی در بخش دیگری از سخنانش با شاره به پدیده مهم مقاومت در جهان اسلام، توصیه به ارتباط و آشنایی دوستان چینی با این پدیده را مفید خواند و تأکید کرد: در حال حاضر ما در منطقه یک «اتحادیه احزاب مقاومت» داریم و پیش بینی میکنیم در آینده نزدیک یک «اتحادیه احزاب اسلامی جهان» هم شکل بگیرد.
وی افزود: معتقدیم توسعه رابطه میان دوستان چینی و جهان اسلام، به خصوص با هستههای مقاومت میتواند در دستور کار جدی وزارت خارجه چین قرار گیرد.
حبیبی با اشاره به روابط اقتصادی، فرهنگی و علمی میان ایران و چین، مبادلات اقتصادی میان دو کشور را حدود ۵۲ میلیارد دلار در سال گذشته اعلام کرد و افزود: بنا به گفته کارشناسان وزارت نفت جمهوری اسلامی نیاز به حدود ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری در این بخش داریم که امیدواریم چین در این زمینه نقش مهمی ایفا کند.
دبیرکل مؤتلفه اسلامی گسترش روابط میان جمهوری اسلامی ایران و چین بر اساس احترام متقابل و رعایت حقوق دو کشور را اساسی خواند و تأکید کرد: رابطه خوب ما قطعاً به نفع دو کشور، منطقه و جهان خواهد بود.
وی تأکید کرد: تقویت رابطه احزاب کشورها میتواند به تقویت دولتها و ملّتها منجر شود و امیدوارم حزب مؤتلفه اسلامی و کمونیست چین نقش خود را در این زمینه ایفا کنند.
معاون بین الملل حزب کمونیست چین: تصمیم اخیر ترامپ موجب نا آرامی جدید در منطقه خواهد شد
در ادامه این دیدار لیجون، معاون بینالملل حزب کمونیست چین نیز با تقدیر و تشکر از محمد نبی حبیبی، دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی، به سابقه دهها ساله مناسبات میان این دو حزب اشاره کرد و گفت: از ارسال پیام تبریک آقای حبیبی برای انتخاب مجدد دبیرکل حزب کمونیست چین و نیز حضور معاون بینالملل حزب مؤتلفه در کنگره سالیانه این حزب تشکر میکنم.
جون دو هدف اصلی سیاست خارجی چین را، ایجاد یک جامعه بشری با سرنوشت مشترک و نیز ایجاد نوع جدیدی از روابط بینالملل میان کشورهای مختلف اعلام کرد و گفت: ما در فرایند ساخت روابط بینالملل نوع جدید به سه اصل احترام متقابل، برابری و عدالت معتقد هستیم و کشور چین همواره با اقدامات زورگویانه کشورها مخالف بوده است.
وی به ایجاد جامعه بشری جدید با سرنوشت مشترک و لزوم ایجاد وضعیت صلح پایدار برای رسیدن به آن اشاره کرد و گفت: به این دلیل ما تشویق میکنیم کشورهای مختلف با همکاری با هم با افراطی گری و تروریسم مبارزه کنند.
معاون بینالملل حزب کمونیست چین افزود: ما معتقدیم یک دنیای جدید، پاک و زیبا باید به نفع همه مردم باشد. درهای کشورها باید به روی هم باز باشد تا همه تمدنها بتوانند از نکات خوب هم بهره بگیرند و مبادلات خود را افزایش دهند.
وی حزب مؤتلفه اسلامی را یکی از احزاب مهم و رسمی و ریشهدار در صحنه سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی دانست و تأکید کرد: حزب کمونیست چین همواره به مبادلات میان دو حزب اهمیت میدهد.
معاون بینالملل حزب کمونیست چین استفاده از کانالهای مبادلات میان احزاب را مفید برای منافع دو کشور دانست و افزود: تشکیل سمینارهای هم اندیشی درباره نقش دولت و بازار در توسعه مبادلات علمی و دانشجویی و نیز مبادلات اقتصادی و فرهنگی، تحکیم بخش روابط دو کشور خواهد بود.
وی با اشاره به روابط نزدیک حزب مؤتلفه با اتاق بازرگانی دو کشور ایران و چین، بر لزوم ایجاد فرصت برای شرکتهای سرمایهگذاری کوچک دو کشور تأکید کرد و گفت: خوشحالیم که میتوانیم راجع به کمیته همکاریهای دائمی آی کپ و اجلاس جاده ابریشم صحبت و پیگیری کنیم.
آقای جون در بخش دیگری از سخنانش به تصمیم ترامپ در مورد بیتالمقدس اشاره کرد و آن را موجب نا آرامی جدید در منطقه خاورمیانه و نیز میان اسرائیل و فلسطین خواند و گفت: کشور چین همواره از مردم فلسطین و تلاشهای آنان حمایت کرده و میکند. ما از راهحل دو کشور و نیز از ایجاد کشور فلسطین مستقل با مرزهای ۱۹۶۷ میلادی حمایت میکنیم.
وی با اشاره به گسترش روابط ایران و چین و رفتوآمدهای مسئولان بلند پایه دو کشور، به افزایش ۳۰ درصدی حجم مبادلات اقتصادی دو کشور در سال گذشته اشاره کرد و گفت: دو کشور ایران و چین در زمینههای مختلف اقتصادی نظیر احداث راه آهن تهران- اصفهان و تهران- مشهد، ساخت پارکهای علم و فن آوری، ماهواره و نیز مسائل بینالمللی پیشرفت و هماهنگیهای خوبی داشتهاند.
نظر شما