زمان برگزاری آزمون عملی رشته‌ علوم ورزشی کنکور ۱۴۰۵ اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیرو اطلاعیه‌های مورخ ۲۰ و ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ مبنی بر اعلام علاقمندی برای شرکت در آزمون عملی رشته علوم ورزشی در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵، آزمون عملی رشته تحصیلی علوم ورزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی در روزهای سه‌شنبه تا پنجشنبه ۲۴ تا ۲۶ شهریور ماه سال جاری و بر اساس جدول پیوست و با توجه به‌ نکات زیر برگزار می‌شود.

۱- پذیرش دانشجو برای رشته تحصیلی «با آزمون» علوم ورزشی در آزمون کنکور سراسری سال ۱۴۰۵ به صورت متمرکز دارای شرایط خاص همراه با آزمون عملی و انجام معاینه پزشکی و غربالگری وضعیت بدنی و تندرستی از بین متقاضیان گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم انسانی و علوم تجربی که‌ در جلسه آزمون گروه های فوق حاضر بوده‌اند و از تاریخ ۲۵ مرداد تا ۵ شهریور با پرداخت هزینه آزمون عملی علاقه مندی خود را در سامانه جامع آزمون کنکور سراسری این سازمان اعلام نموده‌اند، به عمل خواهد آمد و نتایج نهایی آن همراه با سایر رشته های متمرکز در آبان ماه اعلام خواهد شد.

۲- متقاضیان آزمون عملی رشته علوم ورزشی (پذیرش با آزمون)، پس از اعلام نتایج اولیه آزمون کنکور سراسری، چنانچه مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی دوره روزانه نشده باشند نیز می‌توانند در زمان مقرر نسبت به انتخاب کدرشته‌محل‌های تحصیلی دوره روزانه این رشته در فرم انتخاب رشته خود در هر اولویتی که علاقه دارند، اقدام کنند.

۳- متقاضیان باید از سلامت کامل جسمانی (مخصوصاً سلامتی قلبی و ریوی) برخوردار بوده و آمادگی لازم برای آزمون‌ عملی‌ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی را داشته‌ باشند. ضمناً در محل برگزاری آزمون عملی، معاینه پزشکی و غربالگری وضعیت بدنی و تندرستی با نظارت پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام خواهد شد، بنابر این به همراه داشتن گواهی سلامت و ارائه گواهی تندرستی برای متقاضیان نیاز نیست.

۴- آزمون عملی رشته علوم ورزشی بر اساس استان محل اقامت و زمان اعلام شده در جدول ذیل برگزار می‌شود. کارت شرکت در آزمون عملی در حوزه های برگزاری آزمون تحویل متقاضیان خواهد شد.

۵- متقاضیان رشته‌ علوم ورزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی باید از روز پنج‌شنبه ۱۹ شهریور به تارنمای اطلاع‌رسانی پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی به نشانی www.ssrc.ac.ir مراجعه و مبلغ ۶ میلیون و ۷۷ هزار ریال بابت انجام معاینه پزشکی و غربالگری وضعیت بدنی و تندرستی پرداخت کنند.

۶- فیلم شیوه اجرای آزمون، همراه با دستورالعمل های مربوط، در تارنمای پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی قابل مشاهده است. متقاضیان می‌توانند با مشاهده فیلم و انجام تمرینات لازم، آشنایی و آمادگی نسبی بیشتری برای شرکت در آزمون علوم ورزشی کسب کنند.

۷- متقاضیان باید یک ساعت قبل از حضور در حوزه، آب و مواد غذایی مورد نیاز خود را مصرف کنند تا در صورت طولانی شدن فرایند آزمون دچار ضعف جسمی نشوند. همراه داشتن نوشیدنی و میان وعده مناسب و مصرف شخصی این مواد بلامانع است.

۸- به همراه داشتن یک قطعه عکس ۴×۳، لباس‌ و کفش‌ ورزشی‌، اصل شناسنامه یا کارت ملی در زمان مراجعه به حوزه آزمون عملی ضروری است. در غیر این‌صورت از متقاضی‌ آزمون ‌عملی‌ به ‌عمل ‌نخواهد آمد.

۹- آزمون عملی رشته علوم ورزشی تمدید و تکرار نخواهد شد.

جدول زمان حضور داوطلب در حوزه آزمون عملی رشته علوم ورزشی بر اساس حروف الفبای نام خانوادگی سال ۱۴۰۵ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور درج شده است.