دکترین مقاومت ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: دونالد ترامپ با تکرار تهدیدات علیه ایران، در تلاش است تا با استراتژی «فشار حداکثری»، اراده ملی ایران را برای امتیاز دادن در مذاکرات احتمالی متزلزل کند. اما پاسخ قاطع رئیسجمهور پزشکیان با تاکید بر «مقاومت تا پشیمانی کامل متجاوزان»، این توهم را درهم شکست. این پاسخ سیگنالی روشن به کاخ سفید است که دوران تکرار یاوهگوییها به پایان رسیده و تنها زبان قابل فهم برای متجاوزان، «ایستادگی مطلق» است. ایران با این موضع، اعلام کرد: نه تهدیدها و نه تحریمها، توان خرد کردن ارادهای را ندارند که هدفش، واداشتن آمریکا به پذیرش شکست و پشیمانی است.
مسعود پزشکیان دیروز سهشنبه ۱۷ شهریور در پاسخ به اظهار نظر موهوم رئیسجمهور آمریکا، با انتشار پیامی در یکی از شبکههای اجتماعی نوشت: «جمهوری اسلامی ایران همواره با جنگ مخالف بوده و حفظ منافع مردم و امنیت منطقه را در پرهیز از آتشافروزی دانسته است. اما چنانکه تا امروز در برابر تجاوز، دلیرانه به دفاع برخاسته است، این مقاومت را تا پشیمانی کامل متجاوزان با قوت ادامه خواهد داد و پاسدار حقوق ملت بزرگ ایران خواهد بود.» رئیسجمهور تروریست آمریکا بعد از شکست در جنگ با ملت ایران و عدم توانایی در باز کردن تنگه هرمز، به فضاسازی رسانهای روی آورده و با زبان ارعاب و تهدید با مردم کشورمان سخن میگوید. مسئولان عالیرتبه کشورمان از طرق مختلفی پاسخ یاوهگوییهای او را دادند و مردم نیز در اجتماعات شبانه در خیابانها و میادین، انزجار خود از آمریکا و اسرائیل را فریاد زده و بر لزوم مقابله بیش از پیش با این دو رژیم تروریست تاکید کردهاند. اما چرا ترامپ همچنان به تهدید علیه ایران روی آورده است؟
برای درک دلیل تداوم تهدیدات مستاجر دیوانه کاخ سفید، باید به جای نگاه کردن به «متن»، به «زمینه» نگاه کرد. تهدیدات او از سه منظر قابل تبیین است:
او فردی معاملهگر شناخته میشود و برای آنکه در «بدهبستانهای» سیاسی دست بالا را داشته باشد، ابتدا سعی میکند طرف مقابل را به شدت تهدید کند تا آنها را به موقعیت اضطراری برساند. از اینرو با تهدید، میخواهد ایران را به سمتی بکشاند که برای خروج از فشار، امتیازات گستردهتری ـ بیش از آنچه در برجام بود ـ بدهد. ترامپ در فضای سیاسی آمریکا با جریانی روبهروست که هرگونه انعطاف در برابر ایران را «ضعف» مینامند. بر همین اساس برای حفظ چهره خود در برابر رایدهندگان جمهوریخواه، نیاز دارد که مدام علیه ایران موضع تهاجمی بگیرد تا ثابت کند، او تنها کسی است که میتواند آمریکا را به جایگاه قدرت مطلق بازگرداند! رئیس دولت آمریکا تلاش میکند با ایجاد فضای ناپایداری و تهدید، باعث ایجاد شکاف یا فشار در لایههای مختلف تصمیمگیری در جمهوری اسلامی شود. تهدید برای او یک «ابزار مدیریت» است، نه لزوما برنامه عملیاتی برای جنگ.
حال پاسخ رئیسجمهور کشورمان با عبارت «مقاومت تا پشیمانی کامل متجاوزان» سه پیام برای آمریکاییها به همراه دارد:
۱. ابطال سیاست تهدید: وقتی رئیسجمهور در پاسخ به تهدید، نه تنها عقبنشینی نمیکند بلکه بر مقاومت تاکید دارد، در واقع اثر روانی تهدید ترامپ را خنثی میکند. برای کاخ سفید، این پیام روشن است: «سیاست تهدید و ترساندن در بین مردم و دولتمردان ایران، اثرگذار نیست.»
۲. آمریکا و پذیرش خطاها در قبال ایران: عبارت «پشیمانی کامل متجاوزان»، در اصل کد سیاسی است. یعنی ایران به دنبال توافق ساده یا موقت نیست، به دنبال این است که آمریکا به اشتباهات و خطاهای راهبردی خود مانند نقشآفرینی در شهادت رهبر انقلاب، تعدادی از فرماندهان ارشد نیروهای مسلح، دانشمندان و مردم و کودکان مظلوم و بیگناه، تحریمهای گسترده و مداخلات منطقهای اذعان و خسارتهای تحمیل شده را پرداخت کند. این پاسخ، سطح توقعات ایران را بالا میبرد و به آمریکا میفهماند، برای رسیدن به توافق، باید هزینه اشتباهاتش را بپردازد.
۳. اتحاد کامل بین دولت و میدان: پاسخ قاطع رئیس دولت چهاردهم نشان میدهد که ایران در لایه سیاسی (ریاست جمهوری) کاملا با لایههای نظامی و امنیتی هماهنگ است و با هدایتهای داهیانه رهبر انقلاب و حضور مردم در کف خیابانها، جبهه واحد علیه استکبار تشکیل شده است.
بر این اساس، پاسخ رئیسجمهور به همتای آمریکایی خود، صرفا واکنش دیپلماتیک نیست، تکرار و تاکید بر «دکترین مقاومت» است. ترامپ با تهدیدهای خود، در واقع در حال تست کردن میزان تحمل ایران است تا ببیند آیا دولتمردان، مسیر سازش را پیش میگیرند یا خیر. بنابراین پاسخ «مقاومت تا پشیمانی کامل»، سیگنال قوی به کاخ سفید داد؛ «دوران امید به تغییر رفتار آمریکا از طریق دیپلماسی صرف به پایان رسیده است.» ایران در این پاسخ، صراحتا اعلام میکند که تنها راه خروج آمریکا از بنبست، پذیرش شکست در برابر اراده ایستادگی ایران است. چرا که در بزنگاههای مختلف و در دوران حضور دموکراتها و جمهوریخواهان در کاخ سفید و بهخصوص در مقطع کنونی ثابت شده، تحریمها نتوانستهاند اراده دولت و ملت را بشکنند، تهدیدات نظامی نتوانست منجر به عقبنشینی «میدان» شود و در نهایت، دیپلماسی بدون قدرت، هیچ اثری بر تغییر رفتار متجاوزان ندارد.
پاسخ آقای رئیسجمهور، نقطه پایان توهمات واشنگتن است که تصور میکرد با افزایش تهدیدها، میتواند ایران را به زانو درآورد. در واقع، باید با زبان «مقاومت و ایستادگی» با آمریکا سخن گفت. وقتی آمریکاییها در عمل مشاهده کنند، تمام ابزارهایشان ـ از تحریم تا تهدید ـ در برابر دیواری از ایستادگی مطلق ایرانیان شکست خورده است، آنگاه است که مجبور به پذیرش واقعیتهای جدید میشوند. در مجموع ایران و ایرانیان مسیری در پیش گرفتهاند تا طرف مقابل پی ببرد با ایستادگی و مقاومت، شما را به نقطهای میرسانیم که خودتان متوجه شوید تنها راه نجاتتان، پشیمانی از سیاستهای متجاوزانه در قبال کشورهای مستقلی همچون «جمهوری اسلامی» است. رئیسجمهور، حرف مردم را در توئیتش زد.
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