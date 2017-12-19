به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین عباس محمدحسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش طی سخنانی در همایش فرماندهان عالی رتبه ارتش جمهوری اسلامی ایران به تبیین بایدها و نبایدهای مدیریت و فرماندهی در اسلام پرداخت و گفت: از نگاه اسلام فرماندهی باید کریمانه باشد و حرمت انسان‌ها حفظ شود چرا که حرمت انسان‌ها، خط قرمز آن‌هاست و زیر پا گذاشتن این حرمت باعث خارج شدن آن‌ها از صراط مستقیم می‌شود.

وی در ادامه منت نگذاشتن بر افراد زیرمجموعه بابت خدمتی که به آن‌ها می‌شود را یکی دیگر از بایدهای مدیریت و فرماندهی در اسلام دانست و افزود: منت نگذاشتن بر افراد باعث می‌شود، آن‌ها عاشقانه و خالصانه خدمت کنند و در راه خدمت سر از پا نشناسند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش افزود: نرمش و شدت از دیگر بایدهای فرماندهی در اسلام است که بکارگیری درست و بجای آن باعث تشویق کارکنان شده و اشتیاق آن‌ها به خدمت را بیشتر می‌کند.

وی در این زمینه افزود: در اسلام، اصل بر نرمش حداکثری و شدت حداقلی در برخورد با زیر مجموعه‌ها است و قرآن نیز در این زمینه مواردی را بیان کرده است.

حجت الاسلام محمدحسنی دسترسی کارکنان به مدیر و فرمانده خود را یکی دیگر از مهمترین بایدهای فرماندهی در اسلام دانست و افزود: فرمانده همیشه باید در دسترس کارکنان بوده و در ارتباط مستقیم با آن‌ها باشد.

وی سنگ صبوری فرمانده و مدیر برای کارکنان و نیز هم سطح ضعیفان زیستن را از دیگر موارد بایدهای فرماندهی در اسلام دانست و گفت: یک فرمانده لایق در ارتش اسلام باید قدرت و مقام خود را در خدمت دین و کشورش قرار بدهد.

اِشراف به همه امور و کنترل بر زیرمجموعه و انتصاب لایق‌ترین‌ها به مسئولیت از دیگر مواردی بود که رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در زمینه بایدهای مدیریت و فرماندهی در اسلام به آن‌ها اشاره کرد.

«غفلت کردن از عوامل شکست»، «ریاست طلبی»، «برخورد توهین آمیز با زیر مجموعه»، «اِسراف» و «استفاده شخصی از امکانات»؛ از مواردی بود که حجت الاسلام محمد حسنی در نبایدهای مدیریت و فرماندهی در اسلام به آن‌ها اشاره کرد.

وی در پایان سخنانش طرح‌های سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در رابطه با ارتقای سطح فرهنگی ارتش جمهوری اسلامی ایران را تبیین کرد و از فرماندهان خواست در این زمینه بیشتر پای کار باشند تا موجب ارتقای توان رزمی یگان‌ها شود.