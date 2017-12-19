اعلام نحوه نقل و انتقال دانشجویان دختر دانشگاه آزاد در ترم بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه آزاد، فرهاد رهبر در حاشیه نشست استعدادهای درخشان حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در جمع خبرنگاران درباره برنامه دانشگاه آزاد اسلامی برای ارائه تخفیف شهریه به دانشجویان مناطق زلزله زده کرمانشاه گفت: زمانی که این حادثه اسف بار پیش آمد، همه را متأثر کرد و هر کدام از مردم ایران برای تسکین آلام مردم زلزله زده قدم هایی برداشتند.

وی ادامه داد: دانشگاه آزاد اسلامی بخشنامه ای ابلاغ کرد که براساس آن همه دانشجویان مناطق زلزله زده کرمانشاه از تخفیف شهریه برای ترم بهمن استفاده کنند.

رهبر افزود: علاوه بر ابلاغ بخشنامه تخفیف شهریه در روزهای نخست وقوع زلزله در کرمانشاه هم با ارسال اقلام دارویی و کمکهای نقدی و غیرنقدی به مناطق زلزله زده سعی کردیم برای تسکین آلام مردم قهرمان و پهلوان این استان قدم برداریم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در پاسخ به سوالی درباره ارائه تسهیلات برای انتقال دانشجویان دختر گفت: سامانه نقل و انتقال دانشگاه آزاد اسلامی پیش از شروع هر ترم باز می شود و دانشجویان می‌توانند با مراجعه به این سامانه واحد دانشگاهی مورد نظر خود را برای انتقال انتخاب کنند.

وی افزود: نکته ای که در این سامانه وجود دارد، این است که به درخواست ها در این سامانه برای ترم آینده انجام می شود و نمی توان در میان ترم درخواست جابجایی را ثبت کرد. برای ترم بهمن امسال هم سامانه نقل و انتقال از ۲۵ آذر فعال شده و براساس دستورالعمل ابلاغی با درخواست انتقال همه دخترانی که تمایل دارند در محل سکونت خود یا والدینشان تحصیل کنند، موافقت خواهد شد.

رهبر در پاسخ به سئوال دیگری درباره آخرین وضعیت راه اندازی بیمارستان فرهیختگان خاطرنشان کرد: مهمترین مسئله در بیمارستان ها غیر از احداث ساختمان موضوع تجهیزات بیمارستانی است و هزینه اصلی هم مربوط به این بخش است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: ما سعی داریم با تأمین تجهیزات بیمارستان فرهیختگان این بیمارستان را هر چه سریعتر به بهره برداری برسانیم تا مردم تهران به ویژه ساکنین شمال غرب تهران از خدمات این بیمارستان استفاده کنند.