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۲۸ آذر ۱۳۹۶، ۲۳:۴۶

فرمانده نیروی انتظامی خوزستان:

۱۸۹ قبضه سلاح غیرمجاز در خوزستان کشف شد

۱۸۹ قبضه سلاح غیرمجاز در خوزستان کشف شد

اهواز - فرمانده نیروی انتظامی استان خوزستان گفت: ۱۸۹ قبضه سلاح غیرمجاز در عملیات پلیس در ۱۰ روز گذشته در سطح استان کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار حیدر عباس زاده اظهار کرد: با برنامه‌ریزی‌های مناسب و ارائه راهکارهای اجرایی، در راستای ارتقای امنیت عمومی استان در زمینه برخورد با عاملان تیراندازی‌های غیرمجاز و دارندگان سلاح غیرمجاز، دستورات عملیاتی به پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ابلاغ شد.

وی افزود: پلیس امنیت عمومی با تلاش بی‌وقفه در مرکز استان (اهواز) و شهرستان‌های آلوده به سلاح در استان خوزستان در ۱۰ روز گذشته در چندین عملیات پی‌درپی موفق به شناسایی و دستگیری ۱۶۹ نفر از عاملان تیراندازی‌های غیرمجاز و دارندگان سلاح غیرمجاز شد.

سردار عباس زاده در ادامه با اشاره به اینکه از محل اختفا متهمان جمعاً تعداد ۱۸۹ قبضه انواع سلاح جنگی و شکاری غیرمجاز و تعداد ۶ هزار ۲۶۸ عدد انواع فشنگ کشف شد، افزود: متهمان به همراه پرونده به مراجع قضایی سطح استان معرفی شدند.

کد مطلب 4177333

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