۱۸۹ قبضه سلاح غیرمجاز در خوزستان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار حیدر عباس زاده اظهار کرد: با برنامهریزیهای مناسب و ارائه راهکارهای اجرایی، در راستای ارتقای امنیت عمومی استان در زمینه برخورد با عاملان تیراندازیهای غیرمجاز و دارندگان سلاح غیرمجاز، دستورات عملیاتی به پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ابلاغ شد.
وی افزود: پلیس امنیت عمومی با تلاش بیوقفه در مرکز استان (اهواز) و شهرستانهای آلوده به سلاح در استان خوزستان در ۱۰ روز گذشته در چندین عملیات پیدرپی موفق به شناسایی و دستگیری ۱۶۹ نفر از عاملان تیراندازیهای غیرمجاز و دارندگان سلاح غیرمجاز شد.
سردار عباس زاده در ادامه با اشاره به اینکه از محل اختفا متهمان جمعاً تعداد ۱۸۹ قبضه انواع سلاح جنگی و شکاری غیرمجاز و تعداد ۶ هزار ۲۶۸ عدد انواع فشنگ کشف شد، افزود: متهمان به همراه پرونده به مراجع قضایی سطح استان معرفی شدند.
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