ایمنی و بهداشت محیط کار در تمامی فضاهای کاری باید رعایت شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان؛ اسدالله درویش امیری در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، با بیان اینکه بروز برخی اختلاف نظرها در جلسات این شورا، نشان از تحرک آن است، اظهار کرد: وجود دیدگاه‌های متفاوت، برخی اختلاف نظرها و گاهاً به چالش کشیده شدن مسائل، نشان از تحرک جدی دولت و بخش خصوصی برای رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در استان است.

وی به تعداد بیمه شدگان اجباری تأمین اجتماعی استان مطابق آخرین آمار اعلام شده از سوی مسئولان مربوطه اشاره کرد و افزود: میزان بیمه شدگان اجباری استان از مرز ۱۱۰ هزار نفر عبور کرده که این شرایط، نشان از شرایط مناسب اشتغال و رونق اقتصادی در استان است.

استاندار زنجان به ضرورت همکاری اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با دبیرخانه آن تاکید کرد و یادآور شد: تمامی اعضای شورا در اجرای مصوبات مربوطه تلاش کنند و در این راستا، بخش دولتی باید همکاری لازم و مناسبی با دبیرخانه شورا داشته باشد.

درویش امیری خواستار جمع بندی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان از خروجی ۳۴ جلسه برگزار شده این شورا شد و تاکید کرد: ضروری است میزان مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در کنار عملکرد دستگاه‌های عضو، بررسی شود.

وی در خصوص تعداد اعضای دعوت شده به جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، اظهار کرد: به هر میزان تعداد و تنوع افراد حاضر در جلسات بالا باشد، می‌توان از ظرفیت بخش خصوصی استان برای رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال، بهره لازم را برد.

درویش امیری به وضعیت صادرات صنایع دستی استان و اهمیت آن اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه صنایع دستی، سال‌های بسیار طولانی است که همراه ملت ایران است و ریشه در تاریخ، فرهنگ و هویت ملت ایران دارد، بنابراین می‌توان گفت که این مقوله، کم هزینه‌ترین و بهترین فرصت برای ایجاد اشتغال در جامعه است.

استاندار زنجان، با بیان اینکه ایجاد اشتغال در حوزه صنایع دستی، نیازمند توسعه صادرات به کشورهای دیگر است، تاکید کرد: باید این هنر ارزشمند کشور و استان، به سایر کشورها صادر شود تا علاوه بر ایجاد ارزش افزوده اقتصادی، فرهنگ کشور نیز به خوبی در سایر نقاط دنیا معرفی گردد.

درویش امیری به شرایط ایجاد شده برای صنایع دستی کشور در قبل از سال ۹۲ اشاره کرد و گفت: متاسفانه شرایط آن مقطع زمانی کشور موجب شد برخی از رشته‌های صنایع دستی به خوبی احیا نشود و از مسیر فعالیت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حذف گردد.