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۳۰ آذر ۱۳۹۶، ۹:۲۸

رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی انزلی خبر داد؛

بیش از ۱۰۰ واحد مسکن مهر انزلی تاپایان سال جاری تحویل داده می شود

بیش از ۱۰۰ واحد مسکن مهر انزلی تاپایان سال جاری تحویل داده می شود

انزلی-رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی انزلی با اشاره به ساخت و تحویل هزار و ۱۱۲ واحد مسکن مهر تاکنون در این شهرستان از تحویل بیش از ۱۰۰ واحد دیگر تا پایان سال جاری خبر داد.

مجید جوانبخت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تعداد کل واحد های مسکن مهر انزلی دو هزار و ۱۱۲ واحد است، اظهار کرد: تاکنون از این تعداد یک هزار و ۱۱۲ واحد ساخته و تحویل داده شده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر نیز  ۳۴۸ واحد در حال ساخت است، افزود: تا پایان سال جاری ۱۰۰ واحد نیز تحویل متقاضیان می شود.

رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی انزلی به خالی بودن ۳۰۰ واحد به دلیل انصراف تعدادی از متقاضیان، خاطر نشان کرد: از این تعداد ۹۶ واحد به تعاونی سازمان ملی زمین واگذار شده است.

جوانبخت در ادامه با اعلام آمادگی نسبت به واگذاری باقی واحد های خالی به سرمایه گذاران و خریداران، یادآورشد: ۸۴ واحد شرکت تعاونی کاوه و ۶۴ واحد شرکت تعاونی کارمندی در در شهریور ماه به طور کامل تحویل داده شدند.

وی همچنین افزود: شرکت تعاونی آزاد صفر که به دلیل مشکلات مالی و عدم پرداخت از طرف سهامداران تعطیل و ۶۰ واحد بلاتکلیف داشت با جذب اعضای جدید مشکلات آن برطرف و به پیشرفت خوبی رسیده است.

کد مطلب 4178413

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