بیش از ۱۰۰ واحد مسکن مهر انزلی تاپایان سال جاری تحویل داده می شود

مجید جوانبخت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تعداد کل واحد های مسکن مهر انزلی دو هزار و ۱۱۲ واحد است، اظهار کرد: تاکنون از این تعداد یک هزار و ۱۱۲ واحد ساخته و تحویل داده شده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر نیز ۳۴۸ واحد در حال ساخت است، افزود: تا پایان سال جاری ۱۰۰ واحد نیز تحویل متقاضیان می شود.

رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی انزلی به خالی بودن ۳۰۰ واحد به دلیل انصراف تعدادی از متقاضیان، خاطر نشان کرد: از این تعداد ۹۶ واحد به تعاونی سازمان ملی زمین واگذار شده است.

جوانبخت در ادامه با اعلام آمادگی نسبت به واگذاری باقی واحد های خالی به سرمایه گذاران و خریداران، یادآورشد: ۸۴ واحد شرکت تعاونی کاوه و ۶۴ واحد شرکت تعاونی کارمندی در در شهریور ماه به طور کامل تحویل داده شدند.

وی همچنین افزود: شرکت تعاونی آزاد صفر که به دلیل مشکلات مالی و عدم پرداخت از طرف سهامداران تعطیل و ۶۰ واحد بلاتکلیف داشت با جذب اعضای جدید مشکلات آن برطرف و به پیشرفت خوبی رسیده است.