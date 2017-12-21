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۳۰ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۱۸

معاون وزیر ومدیرعامل شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل ونقل کشور:

اتمام محور پاتاوه – دهدشت نیازمند۱۵۰ میلیارد اعتبار است

اتمام محور پاتاوه – دهدشت نیازمند۱۵۰ میلیارد اعتبار است

یاسوج- مدیرعامل شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل ونقل کشور گفت: باتوجه به کوهستانی بودن منطقه و تعدد تونل و ابنیه آن اتمام محور پاتاوه – دهدشت نیازمند۱۵۰ میلیارد اعتبار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، خیرالله خادمی شامگاه چهارشنبه در بازدید از محور ملی پاتاوه - دهدشت افزود: این محور از محورهای مهمی است که به عنوان مسیر جدیدی به مبادی جنوب غرب و غرب کشور قرار دارد و می تواند بنادر جنوبی کشور را به مرکز کشور وصل کند.

وی بیان داشت: در این بازدید ۱۲۷ کیلومتر از این جاده بازدید شد.

خادمی با بیان اینکه این محور در  حدفاصل سه راهی پاتاوه تا دهدشت قرار دارد، اظهار داشت: عملیات اجرایی حدود ۹۰ کیلومتر از مسیر بازدید شده به اتمام رسیده و زیر ترافیک رفته است.

وی بیان داشت: با برنامه ریزیهای انجام شده تا پایان سال ۹۷ عملیات اجرایی ۴۰ کیلومتر دیگر نیز به پایان می رسد.

خادمی افزود: این محور بخشی از کریدور شمال به جنوب است که در قسمت مرکزی کشور واقع شده و قسمت اعظم این محور نیز اجرا شده است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر اکثر کارکرد این محور به صورت منطقه‌ای  استفاده می شود و امید است مردم این استان از این محور با ایمنی بالا استفاده کنند.

خادمی افزود: حدود هفت دستگاه تونل در این محدوده وجود دارد، که طول هر یک از تونلهای در دست احداث حدود پنج کیلومتر است و  در گذشته نیز پنج دهنه تونل مورد بهره برداری قرار گرفت.

کد مطلب 4178492

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