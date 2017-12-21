همایش چالشهای بیماری هموفیلی در یاسوج برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر غلامعباس سبز افزود: دغدغه دانشگاه علوم پزشکی استان در قبال بیماران مبتلا به هموفیلی بوده و برگزاری این همایش چشم انداز روشنی در مواجهه با عوارض این بیماری خواهد داشت.

وی بیان داشت: ارائه بهینه خدمات از منظر کمی و کیفی و همچنین به حداقل رساندن هزینه های درمان در راس برنامه های تدوین شده برای این بیماری است.

سبز اظهار داشت: با توجه به پیشرفتهای خوبی که در رابطه با این بیماری حاصل شده، قطعا ارائه راهکارهای جدید و معرفی دستاوردهای علمی که در این همایش ها عنوان می شود، امیدوار کننده است.

وی افزود: با توجه به موضوعات ارائه شده در این همایش و معرفی دستاوردها و داروهای جدید، می توان به کنترل و پایش این بیماری در استان امیدوار بود.