به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب جلد پنجم از مجموعه آهوانه است که توسط سید محمد سادات اخوی در قالب نثرهای ادبی رضوی نوشته شده و نویسنده در این اثر بخش‌هایی از کتاب شریف بحارالانوار جلد مربوط به امام هشتم(ع) را بازنویسی و بازآفرینی کرده است.

بخش هایی از این نوشته که شامل داستانک‌ها و نثرهای کوتاه ادبی است، تاکنون در یکی از صفحات روزنامه قدس منتشر شده و نویسنده با روان سازی آن در قالب کتاب این نوشته‌ها را جمع‌آوری کرده است.

بر هارون و مأمون، تو می‌خواهی چه باشم، کسی که می‌شنود، عزیزتر باشیم، همراهی در هم‌نوایی، پیوند با ماه، گشت‌وگذار در بهشت، شُکر و گلایه، کَرَم‌داران عالم را، بی‌پناهان خراسان، خاطره‌های خالی، یُوسفانه، لباس عهد دروغین و به رسم اصل صفایم عناوین برخی از ۱۲۵ نثر ادبی است که نویسنده در ۱۸۴ صفحه نوشته شده است.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم؛ شهر و خانه را رها می‌کنیم و به سوی آستان کرامت حضرت رضا(ع) می‌رویم. هنگامی که قدم به خیابان‌های شهر مشهد می‌گذاریم، توجه و آمادگی دل، نخستین همراه ماست.

در آستانه مطهر نیز احساس زائرانگی همدم تک تک لحظه‌های ماست. پس از نخستین دیدار انگار احساس آغازین زیارت، آهسته آهسته ته‌نشین ذهن می‌شود و نماهای دیگر نیز به چشم می‌آیند.