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۳۰ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۰۳

کتاب «دلتنگی‌های آهوهای بست بالا» منتشر شد

کتاب «دلتنگی‌های آهوهای بست بالا» منتشر شد

مشهد- کتاب «دلتنگی آهوهای بست بالا» که مجموعه ای از داستان های کوتاه مرتبط با امام هشتم (ع) است توسط انتشارات آستان قدس رضوی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب جلد پنجم از مجموعه آهوانه است که توسط سید محمد سادات اخوی در قالب نثرهای ادبی رضوی نوشته شده و نویسنده در این اثر بخش‌هایی از کتاب شریف بحارالانوار جلد مربوط به امام هشتم(ع) را بازنویسی و بازآفرینی کرده است.

بخش هایی از این نوشته که شامل داستانک‌ها و نثرهای کوتاه ادبی است، تاکنون در یکی از صفحات روزنامه قدس منتشر شده و نویسنده با روان سازی آن در قالب کتاب این نوشته‌ها را جمع‌آوری کرده است.

بر هارون و مأمون، تو می‌خواهی چه باشم، کسی که می‌شنود، عزیزتر باشیم، همراهی در هم‌نوایی، پیوند با ماه، گشت‌وگذار در بهشت، شُکر و گلایه، کَرَم‌داران عالم را، بی‌پناهان خراسان، خاطره‌های خالی، یُوسفانه، لباس عهد دروغین و به رسم اصل صفایم عناوین برخی از ۱۲۵ نثر ادبی است که نویسنده در ۱۸۴ صفحه نوشته شده است.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم؛ شهر و خانه را رها می‌کنیم و به سوی آستان کرامت حضرت رضا(ع) می‌رویم. هنگامی که قدم به خیابان‌های شهر مشهد می‌گذاریم، توجه و آمادگی دل، نخستین همراه ماست.

در آستانه مطهر نیز احساس زائرانگی همدم تک تک لحظه‌های ماست. پس از نخستین دیدار انگار احساس آغازین زیارت، آهسته آهسته ته‌نشین ذهن می‌شود و نماهای دیگر نیز به چشم می‌آیند.

کد مطلب 4178617

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