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۳۰ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۵۸

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اردبیل:

۷۸ درصد مسافران پایانه مرزی بیله‌سوار اتباع آذری هستند

۷۸ درصد مسافران پایانه مرزی بیله‌سوار اتباع آذری هستند

اردبیل – مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل گفت: آمارهای امسال نشان می‌دهد که ۷۸ درصد از مسافران پایانه مرزی بیله‌سوار شامل اتباع آذری است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی رحمتی صبح پنج‌شنبه در تشریح وضعیت حمل‌ونقل عمومی در پایانه مرزی بیله سوار تصریح کرد: در هشت‌ماهه نخست سال جاری ۶۶۰ هزار و ۳۵۱ مسافر از پایانه بیله سوار تردد داشتند که از این تعداد ۱۵۵ هزار و ۱۱۲ نفر مسافر ایرانی است.

وی متذکر شد: در مجموع ۵۱۵ هزار و ۲۳۹ مسافر خارجی از پایانه تردد داشتند که به عبارتی ۷۸ درصد از کل مسافران پایانه را شامل می‌شود.

رحمتی با اشاره به اینکه از کل مسافران ۱۰۴ هزار و ۶۵ نفر با وسایل نقلیه و مابقی با پای پیاده تردد دارند، ادامه داد: ۸۴ درصد مسافران با پای پیاده تردد داشته‌اند.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان از فعالیت هفت شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی در اردبیل خبر داد و اضافه کرد: در مجموع نیز ۵۲ شرکت حمل‌ونقل مسافر در استان فعالیت دارند.

وی متذکر شد: در اربعین حسینی سه هزار و ۷۵۰ مسافر از پایانه جابه‌جا شدند که بخشی از مسافران اعزامی به کربلا اتباع آذری بودند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان به تسهیل تردد در پایانه مرزی بیله سوار اشاره کرد و افزود: در سال‌های اخیر زیرساخت‌های رفاهی پایانه تقویت شده است.

کد مطلب 4178629
محمد میرزایی ناطق

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