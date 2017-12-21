به گزارش خبرنگار مهر، علی رحمتی صبح پنج‌شنبه در تشریح وضعیت حمل‌ونقل عمومی در پایانه مرزی بیله سوار تصریح کرد: در هشت‌ماهه نخست سال جاری ۶۶۰ هزار و ۳۵۱ مسافر از پایانه بیله سوار تردد داشتند که از این تعداد ۱۵۵ هزار و ۱۱۲ نفر مسافر ایرانی است.

وی متذکر شد: در مجموع ۵۱۵ هزار و ۲۳۹ مسافر خارجی از پایانه تردد داشتند که به عبارتی ۷۸ درصد از کل مسافران پایانه را شامل می‌شود.

رحمتی با اشاره به اینکه از کل مسافران ۱۰۴ هزار و ۶۵ نفر با وسایل نقلیه و مابقی با پای پیاده تردد دارند، ادامه داد: ۸۴ درصد مسافران با پای پیاده تردد داشته‌اند.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان از فعالیت هفت شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی در اردبیل خبر داد و اضافه کرد: در مجموع نیز ۵۲ شرکت حمل‌ونقل مسافر در استان فعالیت دارند.

وی متذکر شد: در اربعین حسینی سه هزار و ۷۵۰ مسافر از پایانه جابه‌جا شدند که بخشی از مسافران اعزامی به کربلا اتباع آذری بودند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان به تسهیل تردد در پایانه مرزی بیله سوار اشاره کرد و افزود: در سال‌های اخیر زیرساخت‌های رفاهی پایانه تقویت شده است.