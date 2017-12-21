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۳۰ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۱۹

اسلام آباد اتهامات ترامپ به پاکستان را بی اساس دانست

اسلام آباد اتهامات ترامپ به پاکستان را بی اساس دانست

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان اتهامات اخیر مطرح شده از سوی رئیس جمهور آمریکا علیه اسلام آباد را بی اساس دانست.

به گزارش خبرگراری مهر به نقل از شبکه جیو،   «محمد فیصل» سخنگوی وزرات خارجه پاکستان با انتقاد از اتهام کشورش به حمایت از تروریسم از سوی ترامپ گفت: پاکستان بیشترین قربانی را درجنگ با تروریسم داده و اقدامات این کشور سبب شد تا القاعده شکست بخورد، ولی آمریکا برای توجیه شکست هایش در افغانستان ما را مقصر می‌داند.

فیصل تصریح کرد: با وجود حضور آمریکا در افغانستان ولی باز هم تروریست‌های این کشور علیه پاکستان عملیات انجام می‌دهند و تمامی این تحرکات در خاک افغانستان طراحی و برنامه ریزی می‌شود.

ترامپ اخیرا پرداخت کامل کمک ۷۰۰ میلیون دلاری سالانه آمریکا به پاکستان را به اقدام موثرتر اسلام آباد علیه تروریست ها مشروط کرده است که طبق آن در صورت تائید همکاری پاکستان در مبارزه با تروریسم توسط وزیر دفاع آمریکا، تمامی این مبلغ؛ وگرنه تنها نیمی از آن پرداخت می شود.

کد مطلب 4178631
عبدالحمید بیاتی

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