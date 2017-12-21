پیام تسلیت مشترک استاندار و نماینده ولی فقیه در فارس

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ولی فقیه در استان فارس و استاندارد فارس طی پیامی در گذشت آیت الله حائری شیرازی را تسلیت گفتند.

متن پیام بدین شرح است؛

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَیْهِ رَاجِعونَ

إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْ ء

رحلت عالم زاهد و مجتهد والاقدر ، فقیه ارزشمند ،جامع معقول و منقول حضرت آیت اله حاج شیخ محی الدین حائری شیرازی رضوان الله علیه نماینده سابق ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه سابق شیراز و عضو سابق مجلس خبرگان رهبری را به ساحت مبارک حضرت ولی الله الاعظم رهبر معظم انقلاب اسلامی ، به حوزه های علمیه ، به همه ارادتمندان ، دوستداران آن فقید سعید و بیت شریف و بستگان و فرزندان محترمشان از صمیم قلب تسلیت عرض می نماییم عالم و متفکر و معلم اخلاق ، رخ در نقاب خاک کشید که در عرضه علم و عمل همه عمر پر برکت خود را در خدمت به انقلاب اسلامی و مسیری که رضایت خداوند را در آن می دانست مصروف کرد .