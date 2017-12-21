ایجاد اشتغال باید متناسب با بافت روستاها و مناطق عشایری باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نبی در نشست هماهنگی حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری اظهار داشت: نگاه ها به اشتغال روستایی باید تغییر کند و آن نگاهی که در گذشته برای اشتغال روستایی بوده یا اینکه واحدهای صنعتی در روستاها ایجادشود را نباید دنبال کرد.

وی با بیان اینکه اشتغال روستایی باید بر اساس ظرفیت های موجود هر روستا و توانمندی های روستائیان باشد ادامه داد: اینکه برخی در اندیشه باشند تا از طریق راه اندازی واحدهای تولید و صنعتی در مقیاس شهری برای روستاها ایجاد اشتغال کنند قطعا پس از مدتی کوتاه با شکست مواجه خواهد شد چرا که نوع بافت روستاها با شهرها بسیار متفاوت است و باید آن را حفظ کرد.

معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی یزد با بیان اینکه اهداف اجرای طرح بهره گیری موثر از ظرفیت های جمعیت فعال کشور در راستای تولید و اشتغال در مناطق روستایی و عشایری و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت است افزود: لزومی ندارد به دنبال سوله سازی در مقیاس های بزرگ برای فعالیت در برخی مشاغل روستایی مانند نساجی شد چراکه شرایط ایجاد اشتغال در بسیاری از فعالیت ها تغییر کرده لذا نباید نمی توان به شکل سنتی کار را دنبال کرد.

نبی با تاکید بر اینکه مهمترین نیاز روستائیان بیمه است عنوان کرد: ابتدا باید به سمت اشتغال جمعی گام برداشت و با توسعه و فعال کردن تعاونی ها و حتی تشکیل مجتمع های کوچک کار را دنبال کرد چرا که برخی کارها به تنهایی به شکست منجر خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه در مجموع تصمیم گیری های در این زمینه به عهده کارگروه ملی است و باید کارهای اساسی و ماندگار انجام شود اظهار داشت: مجموعه اقدامات و سیاست های اجرایی و عملیات هماهنگی و زمانبندی شده برای توسعه زنجیره ای از کسب و کارهای مکمل یا هم افزایی منجر به توسعه اشتغال پایدار باشد.