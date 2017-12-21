به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خباز پیش از ظهر پنج‌شنبه در آیین تجلیل از راهدارهای نمونه استان سمنان به میزبانی اداره کل راه و ترابری استان در شاهرود بابیان اینکه مجموعه خدمت رسان مسیر جاده‌ها باید با اقدامات پیشگیرانه واژگونی خودروها را به حداقل برسانند، ابراز داشت: همان‌طور که انسان بدون خون نمی‌تواند زنده بماند کشور نیز بدون راهداری قادر به ادامه فعالیت نخواهد بود لذا این بخش ازنظر ارائه خدمات ارزشمند بسیار حائز اهمیت است.

وی بابیان اینکه راهداران به‌مثابه فرشته نجات افراد مصیبت‌زده و درراه مانده هستند، افزود: مردم در جاده‌های استان سمنان با دیدن راهداران احساس آرامش می‌کنند چراکه می‌دانند در شرایط سخت به‌ویژه یخبندان و برف به گشایش مسیر و رسیدن آن‌ها به مقصد کمک می‌کنند.

خدمت به مردم بافضیلت‌ترین اعمال

استاندار سمنان بابیان اینکه مدیریت، راهدار و تجهیزات می‌تواند خواسته‌ها و نیازهای مردمی را در محورها به‌خوبی تأمین کند، ابراز داشت: راهدار خوب و مدیریت مطلوب می‌تواند موجب آرامش خاطر و آسایش مسافران در جاده‌ها شود.

خباز در ادامه تصریح کرد: بعد از انجام واجبات، بالاترین و بافضیلت ترین اقدامات خدمت به مردم است که دراین‌بین کارکنان راهداری از هیچ تلاشی به‌ویژه برای زائران مسیر علی بن موسی‌الرضا(ع) فروگذار نمی‌کنند و در اکثر موارد دچار مرارت می‌شوند تا زائران احساس آرامش داشته باشند.

وی افزود: در مسیر جاده‌های استان سمنان مجموعه‌ای در حال خدمت‌رسانی هستند که نقش و جایگاه هرکدام از این ارگان‌های خدمت‌رسان دارای اهمیت است لذا باید در همه حال قدردان آن‌ها باشیم.