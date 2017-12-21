از نخستین دقایق زلزله درتهران هستم/حجم کارها مانع از اعلام حضورشد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی نجفی در شبکه اجتماعی خود با بیان اینکه آمادگی تهران برای بحران بیش از آن چیزی که امروز هست باید افزایش یابد، از مردم و مدیران به دلیل عملکرد در زلزله تشکر کرد.

شهردار تهران در اینستاگرام خود با انتشار عکسی از اسکان مردم درسوله‌های مدیریت بحران تهران، نوشت: از نخستین دقایق وقوع زلزله تاکنون همین‌جا در تهران، در کنار شهروندان و مدیران بحران و شهرداری بودم و هستم. به طور مرتب از زمان وقوع حادثه پیگیری‌های لازم را انجام داده‌ام و حجم انبوه کارها مانع از آن شد که در تلگرام یا اینستاگرام اعلام حضور کنم، چرا که رسیدگی به وضعیت پیش آمده را مهم‌تر وحیاتی‌تر می‌دانستم!

به معاونان و مدیران ستادی شهرداری و اعضای ستاد مدیریت بحران شهر تهران که در ۱۶ ساعت گذشته تلاش کردند کار خود را به نحو احسن انجام دهند، خدا قوت می‌گویم و از همه شهروندان تهرانی که در شرایط پیش آمده آرامش خود را حفظ کردند تشکر می‌کنم. امیدوارم و باید آمادگی تهران برای بحران ‌های این چنینی بیش از آن چیزی که امروز هست افزایش یابد.

هدف ما در دوران مدیریت جدید شهری همین است که همه مدیران در کنار هم با انجام وظایف خود، زندگی بهتر و امنیت بیشتر را برای شهروندان رقم بزنند.