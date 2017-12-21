بلژیک سفیر زن به ایران و عربستان سعودی اعزام می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش رسانه های بلژیک حاکی است این کشور قصد دارد برای اولین بار درجهان یک سفیر زن به عربستان اعزام کند؛ این گزارش با توجه به محدودیت زنان در عربستان مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.

شبکه خبری دولتی VRT بلژیک گزارش داده که «دومینیک مینیور» سفیر کنونی این کشور در امارات را به عنوان سفیر جدید به عربستان اعزام کند. هنوز دولت بلژیک این خبر را بطور رسمی اعلام نکرده اما گزارش رسانه های بلژیک حاکی است خانم مینیور از تابستان آینده کار خود را در عربستان آغاز خواهد کرد. پیش از این کشور گرجستان یک سفیر زن برای عربستان تعیین کرده بود اما او مقیم عربستان نبود و در کشور دیگری اقامت داشت.

انتصاب اولین سفیر زن برای عربستان که در این کشور مقیم خواهد بود با توجه به محدودیتهای گسترده برای زنان در عربستان و برخی اقدامات اخیر برای کاهش محدودیتهای زنان از جمله اعطای حق رانندگی به زنان در عربستان ، مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.

بر اساس گزارشها ، بلژیک همچنین قرار است برای ایران نیز سفیر زن اعزام کند که البته این موضوع تازه ای نیست و پیش از این برخی کشورهای دیگر از جمله سوئیس در ایران سفیر زن داشته اند.