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۳۰ آذر ۱۳۹۶، ۱۸:۰۷

نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی:

بروجن با بحران کمبود آب مواجه شده است

بروجن با بحران کمبود آب مواجه شده است

شهرکرد- نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی گفت: بروجن با بحران کمبود آب مواجه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، خدیجه ربیعی عصر پنج شنبه در شورای اداری با اشاره به اینکه بروجن با بحران کمبود آب مواجه شده است، اظهار داشت: کمبود آب در بخش کشاورزی، صنعت و شرب است.

وی عنوان کرد: کمبود آب در شهرستان بروجن موجب بیکاری کشاورزان و مهاجرت مردم شده است.

نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی با شاره به اینکه مشکلات آب باید در این شهرستان حل شود، ادامه داد: پروژه انتقال آب بن - بروجن زمینه ساز حل مشکلات آب در این منطقه است.

توسعه صنایع تبدیلی در شهرستان بروجن ضروری است

وی ادامه داد: تغییر کارفرمای پروژه انتقال آب بن - بروجن موجب ایجاد نگرانی های در بین مردم شده است.

نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اجرای پروژه انتقال آب بن - بروجن در چهارمحال و بختیاری ضروری است، بیان کرد: با اجرای طرح انتقال آب بن - بروجن در چهارمحال و بختیاری آب شرب شهرهای مختلف استان از جمله فرادنبه، بروجن، سفید دشت و ... تامین می شود.

وی ادامه داد: توسعه صنایع تبدیلی در شهرستان بروجن ضروری است.

نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نبود صنایع تبدیلی از مهمترین مشکلات در شهرستان بروجن به شمار می رود.

کد مطلب 4179105

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