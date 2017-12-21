به گزارش خبرنگار مهر، خدیجه ربیعی عصر پنج شنبه در شورای اداری با اشاره به اینکه بروجن با بحران کمبود آب مواجه شده است، اظهار داشت: کمبود آب در بخش کشاورزی، صنعت و شرب است.

وی عنوان کرد: کمبود آب در شهرستان بروجن موجب بیکاری کشاورزان و مهاجرت مردم شده است.

نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی با شاره به اینکه مشکلات آب باید در این شهرستان حل شود، ادامه داد: پروژه انتقال آب بن - بروجن زمینه ساز حل مشکلات آب در این منطقه است.

توسعه صنایع تبدیلی در شهرستان بروجن ضروری است

وی ادامه داد: تغییر کارفرمای پروژه انتقال آب بن - بروجن موجب ایجاد نگرانی های در بین مردم شده است.

نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اجرای پروژه انتقال آب بن - بروجن در چهارمحال و بختیاری ضروری است، بیان کرد: با اجرای طرح انتقال آب بن - بروجن در چهارمحال و بختیاری آب شرب شهرهای مختلف استان از جمله فرادنبه، بروجن، سفید دشت و ... تامین می شود.

وی ادامه داد: توسعه صنایع تبدیلی در شهرستان بروجن ضروری است.

نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نبود صنایع تبدیلی از مهمترین مشکلات در شهرستان بروجن به شمار می رود.