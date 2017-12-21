به گزارش خبرنگار مهر، مولوی اسحاق مدنی عصر پنجشنبه در سومین همایش طنین وحدت در و بزرگداشت امام جمعه فقید اهل سنت جزیره خارگ اظهار داشت: اسم خارگ را خیلی شنیده بودم و میدانستم قسمتی از رزقی که دریافت میکنیم از برکت این جزیره است و خوشحال هستم که در جمع اهالی شریف این جزیره مقاوم و وحدتآفرین حضور دارم.
وی افزود: بین شعیه و سنی هم اختلاف هست و هم نیست، آن مقداری که نیست و آن مقدار که اختلاف هست را باید بدانیم که راه حل آن را بیاییم، همه باید به مذاهب خود پایبند باشیم ولی وحدت داشته باشیم.
نایب رئیس شورای عالی مجمع تقریب مذاهب اسلامی اضافه کرد: ما در مسائل فقهی اختلافی نداریم. به جز چند مسئله کوچک است و اکثر فقه هم خوانی دارد. یکسری مسائل هست که اصلا اختلافی نیست که دشمنان ما آن را مسائل اختلافی تحریف کردهاند.
وی تصریح کرد: مگر ممکن است کسی که پیامبر (ص) بگوید کسی پاره تن من است ولی سنی آن را دوست نداشته باشد؟ هیچ عقلی این حرف را قبول نمیکند، در بخاری و مسلم که صحیح ترین کتابهای اهل سنت است روایت امالمومنین حضرت عایشه از حضرت فاطمه (س) نقل شده است.
مولوی اسحاق مدنی گفت: برخیها مقاصد خودشان را از اسلام مقدمتر میدادند که این ریشه اختلاف در منطقه است، اسلام واقعی از هر منفعتی مقدمتر است و اگر این مهم را در عمل و کردار قبول داریم در رویه وحدت موفق خواهیم بود.
وی تصریح کرد: امروز دشمنان ما چه بلایی سر امت اسلام آورده اند؟ با این دنیای ثروتی و نفتی که در جهان اسلامی وجود دارد، مسلمانان یمن از گرسنگی دچار وبا شدهاند.
مدنی با بیان اینکه بقاء استکبار جهانی به نفت جوامع اسلامی است، افزود: متاسفانه اروپاییها و آمریکاییها از ثروتی که از جهان اسلامی به سرقت و یغما میبرند در ناز نعمت زندگی میکنند و مسلمانی از گشنگی میمرد و از این درد باید گریست.
نظر شما