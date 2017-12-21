اتحادیه اروپا تحریم های روسیه را ۶ ماه دیگر تمدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، اتحادیه اروپا تحریم های اقتصادی علیه روسیه را به مدت ۶ ماه دیگر تمدید کرد.

شورای اروپا امروز اعلام کرد که اتحادیه اروپا تحریم های اقتصادی خود علیه روسیه را برای ۶ ماه دیگر تا ۳۱ جولای ۲۰۱۸ تمدید کرده است.

پیش نویس تمدید تحریم های اقتصادی علیه روسیه در نشست اتحادیه اروپا در ۱۴ دسامبر تهیه شد.

گفتنی است که تحریم ها علیه روسیه پس از وقوع بحران اوکراین و تصمیم کریمه برای بازگشت دوباره روسیه در سال ۲۰۱۴ اعمال شد. کشورهای غربی روسیه را به دخالت در امور داخلی اوکراین محکوم کردند. این در حالی است که مسکو این اتهامات را رد کرده و تاکید کرده است که رفراندوم در کریمه مطابق با قوانین بین المللی انجام شده است.