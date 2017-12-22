به گزارش خبرگزاری مهر ، سید محمود علوی در پیامی رحلت عالم ربانی و استاد برجسته اخلاق حضرت آیت الله حاج شیخ محی الدین حائری شیرازی را تسلیت گفت.

در این پیام آمده است: عالم ربانی و استاد برجسته اخلاق حضرت آیت الله حاج شیخ محی الدین حائری شیرازی که علم و معرفت اندوزی را از محضر بزرگانی چون حضرات آیات بروجردی، امام خمینی و اراکی (که رضوان الهی بر آنان باد) آموخت و دستگیری‌ها وشکنجه‌ها مکرر بدست دژخیمان رژیم منحوس ستم شاهی ذره‌ای در روحیه ظلم ستیزی آن مجاهد خستگی ناپذیر خللی وارد نساخت و پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی به عنوان نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز در خدمت مردم غیور آن خطه بود و از سوی مردم انقلابی و ولایتمدار استان فارس به نمایندگی در مجلس خبرگان رهبری انتخاب گردیدند و این مسئولیت تا پیش از عارضه بیماری تداوم داشت.

همچنین در این پیام بیان شد: اینک روح آن عالم ربانی به سوی ملکوت اعلاء پر کشیده و حوزه های علمیّه، ملت شریف ایران اسلامی و علی الخصوص مردم قدر شناس استان فارس به سوگ نشسته اند.

در بخش دیگری از این پیام تصریح شد: اینجانب با اندوه فراوان ، مصیبت درگذشت آن یار صدیق حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله) را از صمیم قلب تسلیت عرض نموده، برای روح آن فقید سعید جایگاهی رفیع در اعلی علیین و برای بازماندگان شکیبایی و سلامتی از درگاه خداوند رئوف آرزو می نمایم.