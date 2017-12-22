حسین بنکداری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ۷۰ درصد آب‌ها را روان‌آب دشت‌ها، ۱۰ درصد را چشمه‌ها تشکیل می‌دهد و مابقی نیز از جریانات سطحی و بخشی از آب‌های زیرزمینی تشکیل می‌شود.

وی با بیان اینکه سالانه ۱۰۰ میلیارد مترمکعب در بخش‌های مختلف به مصرف می‌رسد، گفت: میزان مصرف آب شرب در کشور ۸ درصد است.

بنکداری میزان مصرف آب در بخش کشاورزی را ۹۱ درصد اعلام کرد و افزود: سالانه ۹۰ میلیارد مترمکعب آب در بخش کشاورزی مصرف می‌شود که میزان بالایی است.

وی با اشاره به اینکه سالانه ۵ میلیارد مترمکعب از منابع آبی کشور کاسته می‌شود، گفت: خشکسالی، کم‌آبی، از بین رفتن مخازن و کاهش آب‌های زیرزمینی از مشکلاتی است که با آن مواجه هستیم.

بنکداری با بیان اینکه هم‌اکنون ۶۵۰۰ روستا به‌وسیله تانکر آب‌رسانی می‌شوند، افزود: حدود ۱۲ کلانشهر ما به‌طورجدی با کمبود آب مواجه هستند.

این استاد دانشگاه، برداشت‌های بیش‌ازحد مجاز و عدم اعمال روش‌های صحیح زراعی برای افزایش راندمان را از دیگر مشکلات عنوان کرد و گفت: بر اساس بررسی‌ها، ۷۳ درصد از اراضی کشاورزی در کشور زیر ۵ هکتار است و یکپارچه نیست در صورتیکه یکپارچه نمودن اراضی زراعی بسیار حائز اهمیت است.