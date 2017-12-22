به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپهر سوره هنر؛ در پنجمین محفل شعرخوانی «دیدار ماه» حوزه هنری که روز چهارشنبه شب-۲۹ آذر-در مسجد حضرت آیت الله خامنه ای حوزه هنری برگزار شد، خسرو احتشامی با خواندن غزلی که در سال ۱۳۴۵ سروده شده است، گفت:اگر تصفحی بر شعر از زمان رودکی تاکنون داشته باشید، خواهید دید که خاموشی روشن تر از هر چراغ خواهد بود.

در ادامه مصطفی محدثی خراسانی که اجرای این جلسه دیدارماه را برعهده داشت، از عباس باقری دعوت به شعرخوانی کرد. این شاعر شعری را به یاد یعقوب لیث صفاری و مرتبط با شب یلدا خواند. میرجلال الدین کزازی نیز با اشاره به حادثه زمین لرزه کرمانشاه شعری را تقدیم حاضران کرد. بیژن ارژن شاعر بعدی بود که یک غزل را در این محفل خواند. بهاالدین خرمشاهی نیز با ارائه تعریفی از مشاعره بیان کرد: مشاعره در ادبیات به حالتی گفته می شود که دو شاعر مباحثه ای با هم داشته باشند.

وی افزود: سال ها پیش ماموریت یافتم از دفتر شعر سید علی موسوی گرمارودی گزیده ای برای چاپ توسط نشر مروارید انتخاب کنم. اگرچه برخی بر سرودن اخوانیه ها خرده می گیرند و مدح انسان در شعر را ناروا می دانند، اما به نظر من اخوانیه سرایی ایرادی ندارد.

خرمشاهی در ادامه اخوانیه(مهر سروده) ای را برای گرمارودی خواند. سید علی موسوی گرمارودی شاعر باسابقه و نام آشنای ایرانی نیز ضمن تحسین اخوانیه خرمشاهی در توصیف خود، به شعرخوانی در وصف خرمشاهی وجایگاه شعر او پرداخت.

در بخشی از متن گرمارودی درباره خرمشاهی آمده است: «کسی به بزرگی خرمشاهی جایگاه شعر من را به همگان منتقل نکرده بود و پاسخ گفتن به اخوانیه او همچون دوئل می ماند.

محمدجواد محبت در نوبت بعدی این محفل به شعرخوانی پرداخت. احمد علوی نیز در ادامه غزلی را خواند و به مادرش تقدیم کرد.

هرمز علیپور نیز با خواندن شعری سپید نوبت بعدی شعرخوانی را به خود اختصاص داد. محمدرضا عبدالملکیان با خواندن یک دوبیتی، سیده تکتم حسینی با خواندن غزلی کوتاه و ابراهیم اسماعیلی اراضی با ادای احترام به فروغ فرخزاد به شعرخوانی در پنجمین دیدار ماه پرداختند. غلامرضا سازگار نیز در وصف امیرالمومنین شعرخوانی کرد. خلیل شفیعی شاعر اهل شیراز نیز از زنده یاد آیت الله شیرازی یاد کرد و گفت: «شاید همگان به وجهه سیاسی ایشان توجه کنند، اما آیت الله شیرازی پیش از هر چیز ادیب بزرگی بودند.»

امیرعاملی ارجمند از قزوین و کیومرث عباسی قصری در ادامه مراسم به شعرخوانی پرداختند. علی بیگی نیز به یاد مهرداد اوستا که در اولین جلسات شعرخوانی حوزه هنری در سال های دهه ۵۰ و ۶۰ حضور داشته است، شعری را خواند.

بهزاد زرین پور، مهدی محمدنژاد کیاسری، عبدالجبار کاکایی، ساجده جبارپور، عباسعلی براتی پور، علی مقیمی و محمدحسین صفاریان از جمله شاعران بعدی بودند که در این دیدار شعر و ادبیات، به شعرخوانی پرداختند. همچنین علیرضا قزوه نیز غزلی را که همان روز در وصف علی خوش لفظ سروده بود، به این شهید تقدیم کرد.

سجاد سامانی، مرتضی امیری اسفندقه، معین اردستانی و تیمور ترنج نیز هریک اشعاری را برای حاضران خواندند. فاضل نظری معاون هنری سابق حوزه هنری که به تازگی به سمت مدیریت عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منصوب شده است، ضمن تشکر از شاعران حاضر در دیدار ماه، دو غزل را در جلسه خواند.

قاسم صرافان در وصف حضرت علی(ع) و قادر طراوت پور نیز پایان بخش پنجمین محفل شعرخوانی «دیدار ماه» بود. اساتید دانشگاه فرهنگیان و روسای کانون های ادبی شهر تهران از مهمانان ویژه این جلسه بودند.