به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مهاجری بعدازظهر جمعه پس از تساوی تیمش برابر پیکان در نشست خبری اظهار کرد: انتظار یک بازی سخت را داشتیم. با توجه به اینکه پیکان خوب بازی می کند و شرایط حاکم بر بازی، انتظار روز سختی را داشتیم و همین‌طور هم شد.

وی افزود: تمرکز کردن در شرایطی که از ما امتیاز کسر شده بسیار سخت است و به همین دلیل انتظار روزی سخت مقابل پیکان را داشتیم. اگر کسی به ما کمک نکند روز به روز کارمان سخت‌تر می‌شود و من خدا را شکر می‌کنم بعد از اینکه گل را دریافت کردیم به بازی برگشتیم اما باید بپذیریم که کار سخت است. ما ثابت کردیم که شایستگی کسب سهمیه آسیایی را داریم اما چه فایده که چنین مشکلاتی بر سر راهمان قرار دارد.

مهاجری ادامه داد: به جز گل زیبای قاضی می‌شد باز هم گل بزنیم. متاسفانه روی صحنه‌های حساس بی دقت عمل کردیم. اگر می‌خواهیم به جایگاه گذشته برگردیم باید از این به بعد دیگر این امتیازات را از دست ندهیم.

وی گفت: باشگاه لایحه‌ای داده و امیدوار است که ۶ امتیاز را پس بگیرد. این مجموعه از کادرفنی تا بازیکن باید تکلیفش را با خودش مشخص کند. بازیکنانم تلاش می‌کنند و نشان داده‌اند که پتانسیل کسب سهمیه دارند. اگر تمرکز را به تیم برگردانیم می‌توانیم موفق شویم.

سرمربی تیم پدیده خاطرنشان کرد: تیمی که در اوج بود به این شرایط رسید و به نظرم با ادامه این شرایط، کار ما روز به روز سخت‌تر خواهد شد. با این حال بچه‌های ما خیلی خوب به بازی برگشتند و توانستند گل خورده را جبران کنند.