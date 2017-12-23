طرح جامع و تفصیلی شهری در نوشهر بازنگری می شود

مجید شعبان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه جلسهای با مدیرکل راه و شهرسازی استان و مسئولان ذیربط برای بازنگری در طرح جامع و تفصیلی شهری برگزار شد اظهار داشت: بازنگری در این طرح میتواند بسیاری از مشکلات ناشی از ساختوساز غیرمجاز را کاهش دهد.
وی اظهار داشت: تأکید شورا و شهرداری و مسئولان شهرستان انتخاب مشاور بومی برای تهیه طرح جامع و تفصیلی شهر است زیرا مشاور بومی نسبت به اقلیم و شرایط منطقه آشنایی بهتری دارد.
شعبان نژاد ادامه داد: به دلیل نداشتن طرح جامع بهویژه در حریم شهری با مشکلات زیادی مواجه هستیم و هنوز کاربریها درحریم مشخص نشده است و این امر ساختوسازهای غیرمجاز را دامن میزند.
شهردار نوشهر درعینحال تصریح کرد: طرح تفصیلی قبلی شهری که مدت آن ۱۰ ساله بود حدود یک ماه قبل به پایان رسید ازاینرو نیاز به تهیه طرح جامع حدید و تفصیلی احساس میشود.
وی درآمد پایدار را ازجمله دغدغهها برشمرد و گفت: برای رسیدن به این هدف درخواست مجوز برای ایجاد معدن شده است و مجوز آن از صنعت و معدن در حال پیگیری است و راهاندازی آن گامی برای ایجاد درآمد پایدار شهری خواهد بود.
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