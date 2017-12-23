  1. استانها
  2. همدان
۲ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۳۹

مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور:

کتاب تاریخ شفاهی فرهنگ عامیانه همدان منتشر شد

کتاب تاریخ شفاهی فرهنگ عامیانه همدان منتشر شد

همدان- مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور گفت: تاریخ شفاهی فرهنگ عامیانه همدان به روایت زنده یاد «علی اکبر محمودی وثاق» منتشر شد.

علیرضا تکلو در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه زندگینامه و خاطرات زنده یاد «علی اکبر محمودی وثاق» در کتاب فرهنگ عامیانه همدان منتشر شده است، گفت: این کتاب روایتی مستند و شیرین از زوایای مختلف فرهنگ عامیانه مردم همدان بخصوص ادبیات محلی، ضرب المثل ها، القاب و عناوین، غذاها، اسامی و وجه تسمیه محلات و بازی ها و آداب و سنن است.

وی گفت: این کتاب پس از ۳۰ جلسه مصاحبه تاریخ شفاهی توسط محمد حسین یزدانی راد کارشناس تاریخ شفاهی مدیریت اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور به مرکزیت همدان جمع آوری و تدوین شده است.

تکلو افزود: در این کتاب آشنایی عمیق شخصیت اصلی کتاب با این فرهنگ و ارتباط گسترده وی با توده های مختلف مردم، تصویر روشنی از این آداب و رسوم ها را ترسیم کرده است.

وی گفت: یکی از ویژگی های اصلی این کتاب تاریخ شفاهی، که برای اولین بار به معرفی فرهنگ طبقات پایین و میانه یک جامعه در قالب مصاحبه، پرداخته است، معرفی شخصیت‌های گمنام اما تاثیرگذار تاریخ معاصر و بومی همدان است که تاکنون نامی از آنها به میان نیامده است.

تکلو گفت: کتاب فرهنگ عامیانه همدان به روایت میرزا علی اکبر توسط انتشارات روزنه در ۳۰۱ صفحه در آذر ماه سال ۹۶ منتشر شده است.

کد مطلب 4180165

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه