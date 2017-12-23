کتاب تاریخ شفاهی فرهنگ عامیانه همدان منتشر شد

علیرضا تکلو در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه زندگینامه و خاطرات زنده یاد «علی اکبر محمودی وثاق» در کتاب فرهنگ عامیانه همدان منتشر شده است، گفت: این کتاب روایتی مستند و شیرین از زوایای مختلف فرهنگ عامیانه مردم همدان بخصوص ادبیات محلی، ضرب المثل ها، القاب و عناوین، غذاها، اسامی و وجه تسمیه محلات و بازی ها و آداب و سنن است.

وی گفت: این کتاب پس از ۳۰ جلسه مصاحبه تاریخ شفاهی توسط محمد حسین یزدانی راد کارشناس تاریخ شفاهی مدیریت اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور به مرکزیت همدان جمع آوری و تدوین شده است.

تکلو افزود: در این کتاب آشنایی عمیق شخصیت اصلی کتاب با این فرهنگ و ارتباط گسترده وی با توده های مختلف مردم، تصویر روشنی از این آداب و رسوم ها را ترسیم کرده است.

وی گفت: یکی از ویژگی های اصلی این کتاب تاریخ شفاهی، که برای اولین بار به معرفی فرهنگ طبقات پایین و میانه یک جامعه در قالب مصاحبه، پرداخته است، معرفی شخصیت‌های گمنام اما تاثیرگذار تاریخ معاصر و بومی همدان است که تاکنون نامی از آنها به میان نیامده است.

تکلو گفت: کتاب فرهنگ عامیانه همدان به روایت میرزا علی اکبر توسط انتشارات روزنه در ۳۰۱ صفحه در آذر ماه سال ۹۶ منتشر شده است.