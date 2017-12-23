به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز، شنبه، از دقایقی پیش کارخانه چاپ سلفون واقع در شهرک سرمایه‌گذاری خارجی طعمه حریق شده و هم اکنون آتش نشانان مشغول اطفاء حریق هستند.

آتش پاد طالب نژاد، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی شهرداری تبریز با بیان این خبر گفت: اکثر خودروهای آتش نشانی، نردبان و گروهای حریق ایستگاه های در محل کارخانه به جدیت به عملیات اطفاء حریق ادامه می دهند.

به گفته طالب‌نژاد در عملیات اطفاء حریق این آتش سوزی بالغ بر ۱۰۰ نفر از آتش نشانان مشغول اطفاء حریق هستند.

دود و حرارت بالای حریق، از مشکلات اطفا حریق در این عملیات توسط آتش‌نشانان اعلام شده است.

اخبار تکمیلی درباره خسارات و مصدومان این حادثه متعاقبا اعلام خواهد شد.