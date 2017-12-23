ترکی الفیصل: مثل ایران، غنی سازی اورانیوم حق عربستان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «رویترز»، «ترکی الفیصل» رئیس پیشین سازمان اطلاعات عربستان در گفتگو با خبرگزاری رویترز اعلام کرده که عربستان هم مانند ایران غنی سازی اورانیوم را حق خود می داند.

وی با اشاره به اینکه جامعه جهانی حق ایران برای غنی سازی اورانیوم را به رسمیت شناخته گفت مسأله به حق طبیعی عربستان بر می گردد، زیرا با نگاهی به توافق هسته ای که به وسیله کشورهای ۱+۵ و ایران امضا شده به ایران اجازه غنی سازی داده شده است و جامعه جهانی هم از این توافق حمایت می کند و با وجود معاهده منع انتشار سلاح های اتمی، اما به ایران اجازه غنی سازی داده شده است.

وی که چندسالی هم سفیر عربستان در آمریکا بوده گفت از این نظر عربستان هم مانند دیگر اعضای امضا کننده معاهده منع انتشار سلاح اتمی از جمله ایران، برای خود حق غنی سازی اورانیوم را محفوظ می داند.

ترکی الفیصل با وجود اینکه مسئولیتی دولتی در حال حاضر ندارد اما اظهاراتش تا حد زیادی نشان دهنده سیاست های کلی ریاض به شمار می رود. او که دیدارهای جنجالی زیادی با مسئولان و چهره های اسرائیلی داشته مدعی شده که تنها راه جلوگیری از غنی سازی اورانیوم ایجاد منطقه ای عاری از سلاح اتمی در خاورمیانه خواهد بود.

در حالی که اسرائیل دست کم ۲۰۰ بمب اتم در اختیار دارد و در یک سال گذشته شواهد متعددی مبنی بر ارتباط نزدیک عربستان و تل آویو منتشر شده است، ترکی الفیصل گفته که منطقه عاری از سلاح اتمی در یک شبانه روز محقق نمی شود و باید جدول زمانی در این خصوص برای مذاکره با کشورهایی که سلاح اتمی در اختیار دارند ایجاد شود.

وی ادامه داده این جدول زمانی نه تنها در خصوص مسائل مربوط به انرژی هسته ای بلکه در خصوص ایجاد صلح در خاورمیانه به ویژه میان اسرائیل و فلسطین هم باید ایجاد شود.

پیشتر روزنامه عکاظ خبر داده بود که به دستور محمد بن سلمان پروژه استخراج اورانیوم و توریوم در منطقه حائل عربستان با مشارکت یک تیم چینی کلید خورده و قرار است این پروژه با مشارکت چینی ها طی ۲ سال عملی شود.

مقامات عربستان سعودی ادعا می کنند که خواهان دستیابی به سطح خودکفایی در تولید سوخت هسته ای هستند و قصد ندارند که فناوری هسته ای را به سمت مقاصد نظامی منحرف نمایند! این درحالی است که در گفتگوهای پیشین میان واشنگتن- ریاض، مقامات عربستان سعودی از امضای قراردادی که این کشور را از غنی سازی اورانیوم محروم سازد، امتناع کرده اند.