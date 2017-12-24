صدرنشینی کتاب کودک در بازار کریسمس بریتانیا/ «بابای بد» اول شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، داستان پسری که تلاش دارد تا پدرش را از زندان بیرون بیاورد نوشته دیوید ویلیامز موفق شد تا با پشت سر گذاشتن کتاب آشپزی جیمی اولیور در راس چارت فروش بریتانیا در شب کریسمس قرار بگیرد.

«بابای بد» تنها در هفته اخیر بیش از ۶۰ هزار نسخه فروش کرده و این دومین باری است که این کمدین که نویسنده شده توانسته است جایگاه نخست بازار کریسمس را به خود اختصاص دهد. سال ۲۰۱۶ نیز کتاب «دارو دسته نیمه شب» موفق شده بود تا پرفروش‌ترین کتاب کریسمس شود.

کتاب الیور در مکان دوم جای گرفته است و ۵۹ هزار و ۹۲ نسخه در هفته اخیر به فروش رسانده است. با این حال کتاب اولیور در میان پرفروش‌های سال جایگاه نخست را کسب می‌کند زیرا این کتاب در طول سال ۷۰۰ هزار نسخه فروخته است و کتاب «بابای بد» در مجموع ۵۶۸ هزار نسخه فروش کرده است.

در همین حال در فهرست ۱۰ کتاب پرفروش بازار کریسمس دو عنوان دیگر نیز به کتاب‌های کودک اختصاص دارد که شامل کتاب دوازدهم از مجموع کتاب‌های جف کینی با عنوان «خاطرات یک بچه چلمن» است که مکان چهارم را به خود اختصاص داده است. در مکان ششم نیز کتاب جدید فیلیپ پولمن با عنوان «وحشی زیبا» جای دارد.

جایگاه سوم پرفروش‌های کریسمس توسط کتاب رکوردهای گینس اشغال شده است. در عین حال کتاب‌های داستان بزرگسال نیز در این کریسمس خوب فروختند و کتاب‌هایی از ای‌ال جیمز و دن براون به این فهرست راه یافته‌اند. تنها یک کتاب خاطره از چهره مشهور نیز در این فهرست جای دارد که مکان دهم را به خود اختصاص داده و کتاب دیوید جیسون با عنوان «تنها احمق‌ها و داستان‌ها» است.

ارزش فروش بازار کتاب کریسمس در چهار هفته اخیر برابر ۲۲۷.۹ میلیون پوند بوده که ۵ درصد کمتر از همین زمان در سال ۲۰۱۶ است، اما در عین حال ۱۸ درصد بالاتر از همین بازه زمانی در ۵ سال پیش است. یکی از مسئولان صنعت کتاب از کریسمس به عنوان زمانی حیاتی برای صنعت کتاب و بازار کتاب یاد کرد و گفت سال ۲۰۱۷ یک دوره فروش قوی دیگر را تجربه کردیم.

در بریتانیا تنها در ایام کریسمس ۱۵ درصد آمار فروش سال جای دارد و در مجموع حدود ۳۶۰ هزار عنوان کتاب به طور میانگین در هفته فروخته می‌شود.

در عین حال آمار فروش کتاب چاپی که برای نخستین بار در چهار سال اخیر در سال ۲۰۱۵ رشد داشت، بار دیگر با رشد روبه رو شده و ۲ درصد رشد داشته است؛ در حالی که فروش کتاب الکترونیک ۴ درصد کاهش یافته است. علاقه به خرید کتاب‌های آشپزی و کتاب‌های رنگ‌کردن در میان مشتری‌ها از جمله دلایل این افزایش بوده است.