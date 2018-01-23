به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیگارو، حتی نویسندگان پرفروش نیز می‌دانند که بحران اقتصادی وجود دارد. این یکی از اصلی‌ترین درس‌هایی است که می‌توان از فهرست پرفروش‌های ادبی و آماری که از فروش کتاب‌های پرخواننده‌ترین نویسندگان فرانسه در سال ۲۰۱۷ به دست می‌آید، دریافت. در حقیقت این فهرست نشان دهنده یک کاهش معنی‌دار در فروش کتاب در فرانسه است.

در فهرست امسال طبق معمول گیوم موسو در راس فهرست فروش جای دارد که در سال ۲۰۱۷ بیش از ۱.۵ میلیون نسخه از کتاب‌هایش به فروش رسیده است. اما در مقایسه با فروش ۱.۸ میلیون نسخه‌ای سال ۲۰۱۶ می‌توان به سادگی دریافت که امسال آمار فروش کتاب پایین‌تر از سال ۲۰۱۶ است. این کاهش به همین نسبت برای همه نویسندگان پرفروش مشاهده می‌شود.

این آمار نشان دهنده اتفاقی است که در فروش کتاب سال ۲۰۱۷ رخ داده است.

فیگاروی ادبی که تهیه چنین آماری را از سال ۲۰۰۵ شروع کرده به ندرت شاهد چنین کاهش معناداری در این فهرست بوده است. برای نخستین بار آمار فروش مارک لوی نویسنده محبوب فرانسوی زیر یک میلیون نسخه است و در عین حال ناشران ادبی وارد ۱۰ جایگاه نخست فهرست فروش نشده‌اند؛ نه گالیمار، نه سویی و نه گراسه... تنها فلاماریون را می‌توان با دو نویسنده‌اش فرد وارگا و ژیل لوژاردین در این فهرست مشاهده کرد. گراسه جایگاه یازدهم را در فهرست فروش دارد که آن را به مدد فروش آثار ویرجین دسپنته کسب کرده است.

اما یک عامل در نتایج فروش سال ۲۰۱۷ مشاهده می‌شود: کتاب‌های جیبی نقش تعیین کننده‌ای در فروش نویسندگان دارد و چیزی بین ۴۰ تا ۹۰ درصد فروش آثار آنها از راه فروش کتاب‌های جیبی به دست آمده است.

در هر حال آمار نشان می‌دهد با فروشی برابر با ۷.۹ میلیون نسخه از آثار این ۱۰ نویسنده پرفروش جدول پرفروش‌ها، آن‌ها مثل سال پیش به تنهایی یک چهارم فروش کتاب در فرانسه را شکل داده‌اند و جایگاه ادبیات داستانی فرانسه را همچنان تعیین کننده نگه داشته‌اند.

استقبال از پرفروش‌های خارجی در بازار کتاب فرانسه

برخلاف آثار فرانسوی، نویسندگان خارجی در فرانسه با بحران روبه‌رو نبوده‌اند. به جز هارلان کوبن که فروش آثارش از ۷۹۷ هزار نسخه به ۶۶۷ هزار نسخه کاهش یافته، النا فرانته نویسنده اسرارآمیز ایتالیایی، به تنهایی فروش آثارش را نسبت به سال ۲۰۱۶ دو برابر کرده است. او که در فهرست آثار خارجی-فرانسوی جایگاه نهم را اشغال کرده بود، اکنون پس از گیوم موسو در جایگاه دوم فروش در کل، قرار گرفته و یک میلیون و۳۳۰ هزار نسخه کتاب از فروش «آنهایی که رفتند و آنهایی که ماندند» به دست آورده است. سومین جلد از کتاب افسانه ناپلئونی او با عنوان «دوست درخشان من» نیز در این فروش سهیم بوده است. فروش جلد دوم این مجموعه با عنوان «داستان یک نام تازه» نیز در این فهرست جای دارد.

استیون کینگ، مری هیگینس کلارک، پائولا هاوکینس، دانیل استیل نیز بهتر از سال قبل ظاهر شده‌اند. در میان پرفروش‌های خارجی نام دو نویسنده غایب است که شامل کامیلا لِکبرگ نویسنده ۴۳ ساله سوئدی با کتاب «ساحره» است که جایگاه در شان ‌خودش را در سال ۲۰۱۷ به دست نیاورد و مایکل کانلی نیز با کتاب دیگری از مجموعه هری بوش نتوانست با اقبال رو به رو شود.

فهرست پرفروش‌های فرانسوی سال ۲۰۱۷ به شرح زیر بوده است:

۱. گیوم موسو با فروش یک میلیون و ۵۴۰ هزار و ۹۰۰ نسخه

۲. رافایله جیوردانو با فروش یک میلیون و ۱۲۷ هزار و ۲۰۰ نسخه

۳. میشل بوسی با فروش ۹۳۱ هزار نسخه

۴. مارک لوی با فروش ۷۶۱ هزار و ۹۰۰ نسخه

۵. اورلی والوگنس با فروش ۶۹۳ هزار و ۸۰۰ نسخه

۶. فرد وارگا با فروش ۶۷۲ هزار و ۹۰۰ نسخه

۷. فرانسواز بوردین با فروش ۵۹۹ هزار و ۸۰۰ نسخه

۸. ژیل لوژاردین با فروش ۵۹۷ هزار و ۴۰۰ نسخه

۹. آنیس مارتین-لوگان با فروش ۵۱۹ هزار و ۸۰۰ نسخه

۱۰. فرانک تلیس با فروش ۵۱۸ هزار و ۴۰۰ نسخه