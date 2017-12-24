به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومیمدیریت فرهنگی هنری منطقه هشت و فرهنگسرای گلستان، باتوجه به اینکه حفظ موضوعی و حفظ آیات منتخب قرآن کریم از جایگاه مهمی در انس و وفراگیری به آموزه های دینی قرآن کریم برخوردار است و با توجه به ضرورت آشنایی دانش آموزان با قرآن کریم و در راستای تحقق منویات و مطالبات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی مسابقات قرآنی حفظ موضوعی آیات قرآن کریم «نورباران» ویژه دختران وپسران در دوره سنی به صورت شفاهی و در بین نوجوانان گروه سنی بین ۱۲ تا ۱۵ سال برگزار میشود.
خانوادههای علاقمند برای شرکت فرزندانشان در این طرح قرانی میتوانند از ۳ دی ماه تا ۲۰ دی ماه جهت پرکردن فرم ثبت نام به فرهنگسرای گلستان و خانههای فرهنگ منطقه هشت مراجعه کنند.
منبع مسابقات این طرح قرآنی آیات موضوعی وقرآن مجید است که به صورت شفاهی به همت فرهنگسرای گلستان به صورت رایگان چهارشنبه ۲۷ دی ماه ویژه دختران و پسران در فرهنگسرای گلستان برگزار میشود.
مراسم اختتامیه و اهدای جوایز اولین دوره از مسابقات قرآنی «نورباران» سه شنبه ۳ بهمن ماه همزمان با سالروز ولادت حضرت زینب کبری(س) در سالن اجتماعات فرهنگسرای گلستان برگزار خواهد شد و به سه نفر برگزیدگان اول هر پایه ۱۵۰ هزارتومان کمک هزینه تحصیلی به همراه لوح تقدیر، نفردوم هر پایه ۱۰۰ هزار تومان کمک هزینه تحصیلی به همراه لوح تقدیر و به نفرات برگزیده سوم هر پایه ۷۵ هزار تومان کمک هزینه تحصیلی به همراه لوح تقدیر اهدا میشود.
علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به دبیرخانه مسابقه «نورباران» به آدرس نارمک، میدان هلال احمر، خیابان گلستان، جنب پارک فدک، فرهنگسرای گلستان، طبقه دوم، معاونت آفرینش و اجرا مراجعه نموده یا با شماره تلفن ۷۷۸۱۵۱۷۳ تماس حاصل کنند.
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