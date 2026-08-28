https://mehrnews.com/x3cVCw ۷ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۵۸ کد مطلب 6930731 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۷ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۵۸ پرچمداری شبانه مردم ولایی سلماس در موج ۱۸۱ مقاومت ملی ارومیه - اجتماع شبانه حمایت از رهبری و انقلاب جمعه شب با حضور پرشور مردم ولایی سلماس در خیابان برگزار شد. دریافت 15 MB کد مطلب 6930731 کپی شد مطالب مرتبط فردوس، روایت نقشآفرینی امام شهید در به میدان آوردن مردم است تشییع میلیونی رهبر شهید، ادای دین تاریخی مردم ایران به اهل بیت(ع) بود تجمع مردم چرام در صد و هشتاد و یکمین شب خونخواهی امام شهید امت تجمع مردم یاسوج در صد و هشتادو یکمین شب اقتدار کردکوییها در صدوهشتادویکمین شب به میدان آمدند گالیکشیها صدوهشتادویکمین شب را با حضور در میدان رقم زدند برچسبها بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی شهرستان سلماس
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