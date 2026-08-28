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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۵۸

پرچمداری شبانه مردم ولایی سلماس در موج ۱۸۱ مقاومت ملی

پرچمداری شبانه مردم ولایی سلماس در موج ۱۸۱ مقاومت ملی

ارومیه - اجتماع شبانه حمایت از رهبری و انقلاب جمعه شب با حضور پرشور مردم ولایی سلماس در خیابان برگزار شد.

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کد مطلب 6930731

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