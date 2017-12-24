حمایت هواداران از مجتبی جباری و شعار علیه حامد لک

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم استقلال تهران و صنعت نفت آبادان از هفته شانزدهم لیگ برتر در ورزشگاه آزادی از ساعت ۱۶:۲۰ برگزار خواهد شد.

* طرفداران استقلال که در ورزشگاه حضور داشتند، از مجتبی جباری حمایت کرده و با سر دادن شعارهایی خواستار بازگشت او به استقلال شدند.

* حدود ۲۰۰ تن از هواداران نفت آبادان در ورزشگاه حاضر بوده و به تشویق تیم خود پرداختند.

* وینفرد شفر سرمربی استقلال به همراه ساناک دستیارش، دقایقی وارد زمین شد و ضمن بازدید از چمن ورزشگاه، به سمت هواداران رفت و به ابراز احساسات آنان پاسخ داد.

* هواداران وقتی گل خوردن حامد لک را برابر پرسپولیس تهران مشاهده کردند، به شدت علیه او شعار دادند.

* با توجه به غیبت بیژن طاهری به دلیل سرماخوردگی شدید، ساناک وظیفه تمرین دادن بازیکنان قبل از دیدار برابر نفت آبادان را در چمن ورزشگاه بر عهده گرفت.

* کرار جاسم به هنگام حضور در زمین، مورد تشویق هواداران استقلال قرار گرفت؛ وی با چند تن از بازیکنان قدیمی استقلال هم خوش و بش کرد.