تراکتورسازی امروز برتر بود/ کولیبالی برنامه ما را خراب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ویسی عصر امروز یک شنبه بعداز شکست تیمش برابر تراکتورسازی به خبرنگاران گفت: امروز مشکل کمبود بازیکن داشتم.

وی سپس با بیان اینکه تیم ما در حال و هوای بازی جام حذفی بود، گفت: امروز خوب کار نکردیم، تیم تراکتورسازی نسبت به بازی جام حذفی خیلی خوب ریکاوری کرده و آماده این بازی بود.

ویسی همچنین با اشاره به اینکه باید تیمش این نتیجه را جبران کند، گفت: تراکتور از نقاط ضعف ما به خوبی استفاده کرد. ما یک پنالتی نیز از دست دادیم. البته ناگفته نماند که آنها برای پیروزی بازی می ‌کردند ولی ما از نظر مهره امروز کمبود داشتیم.

وی سپس با اشاره به اینکه به تیم تراکتورسازی تبریک می ‌گویم چراکه آنها خوب بازی کردند، افزود: امروز خط دفاع را به زور جمع کردیم چراکه تعداد محرومان و مصدومان بالایی داشتیم.

ویسی با بیان اینکه بازیکنان زیادی از تیم ما جدا شده اند، ادامه داد: ما باید ۳ بازیکن اضافه کنیم، مالک جدید باشگاه خوب است، نیم فصل دوم هم به ۱۴ امتیاز نیاز داریم تا در لیگ برتر بمانیم.

سرمربی استقلال خوزستان همچنین گفت: هدف ما در لیگ برتر بقا است. البته برای جام حذفی هم برنامه هایی داریم و باید تلاش کنیم تا قهرمان شویم.

سرمربی استقلال خوزستان در خصوص کولی‌بالی گفت: او امروز با چهار پرواز به تبریز رسید و مجبور شدیم از او استفاده کنیم. کولی‌ بالی وضعیت ما را خراب کرد. هم پنالتی داد، هم اخراج شد و هم با عصبانیت خود باعث شد تا سه بازیکن ما سه اخطاره شوند. در بازی بعد ما اصلا دفاع نداریم.

وی گفت ما کاری نکرده‌ایم و باید تیم را تقویت کنیم. در مقابل فرزاد حاتمی که می‌ دانیم بازی مستقیم می ‌کند مجبور به جنگ هوایی شدیم ولی موفق نبودیم.

ویسی با اشاره به اینکه نمی ‌دانم خوش‌شانس بودیم یا بدشانس ولی اگر ضربه پنالتی گل می ‌شد می‌توانستیم به بازی برگردیم، ادامه داد: البته خوش شانس هم بودیم که گل های بیشتری دریافت نکردیم. البته امروز تراکتور بهتر بود.