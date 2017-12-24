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۳ دی ۱۳۹۶، ۱۸:۱۸

فریادهای کمالوند بر سر کرار/حرکت بی‌سابقه نصرالله عبداللهی

فریادهای کمالوند بر سر کرار/حرکت بی‌سابقه نصرالله عبداللهی

پس از گل سوم تیم استقلال به نفت، فراز کمالوند از بازی ضعیف کرار عصبی شد و بارها بر سر او فریاد کشید.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم استقلال تهران و صنعت نفت آبادان از هفته شانزدهم لیگ در حال برگزاری است.

* سرمربی استقلال از نحوه قضاوت داور ناراحت بود و بارها با فریادهایش، اعتراض خود را به این مربی نشان داد.

* محسن کریمی که زننده دو گل به تیم صنعت نفت آبادان بود به شدت از سوی هواداران مورد تشویق قرار گرفت.

* هواداران استقلال هم که از قضاوت حسین زرگر ناراحت بودند، بارها علیه او شعارها دادند.

* سرمربی استقلال برای دقایقی محوطه فنی را گم کرد و به جای اینکه مقابل نیمکت استقلال بایستد، به محوطه فنی نفت آبادان رفت که با تذکر داور چهارم، به جای خود بازگشت.

* وینفرد شفر که می‌دانست صدایش در هیاهوی تشویق هواداران به بازیکنان نمی‌رسد، هر بار با زدن سوت، بازیکنان خود را صدا و نکات فنی را به آنان گوشزد می‌کرد.

* هواداران استقلال که از این پیروزی خوشحال بودند، بارها سرمربی استقلال را مورد تشویق قرار دادند.

* نصرالله عبداللهی که تابحال بعد از زدن گل استقلال، از جایش بلند نمی‌شد، وقتی شجاعیان گل سوم را وارد دروازه نفت کرد از جای خود بلند و شفر را در آغوش گرفت.

کد مطلب 4181632

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