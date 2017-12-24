بیش از۱۱۰۰ کپسول گازمایع دردزفول منفجر شدند/تکذیب گم شدن سرایدار

عبدالحسین معظم فر در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات نشت گیری تانکر سیار توسط مهندسان شرکت گاز در حال انجام است و همچنان آتش‌نشانان در حال خنک کردن مخازن ثابت هستند.

وی تصریح کرد: در این حادثه که علت آن در دست بررسی و کارشناسی است، بیش از دو هزار و ۲۰۰ کپسول گاز مایع طعمه حریق شدند که منجر به منفجرشدن بیش از نیمی از آنها شد.

معظم فر در ادامه گفت: مخازن ثابت با ظرفیت ۶۰ تن گاز مایع و از خود گذشتگی بیش از ۱۰۰ مأمور آتش‌نشان خوشبختانه از خطر انفجار به دور ماند.

وی در ادامه اظهار کرد: تمامی کارکنان شرکت گاز پرسی به جز ۶ نفر گزارش شده، سالم هستند.

همچنین غلامرضا صفاجو مدیر شرکت پرسی گاز در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حدود ۱۴ تن از گاز داخل تانکر سیار به صورت مایع موجود و همچنان در حال نشت کردن است.

وی افزود: تکنسین‌های شرکت گاز در حال نشت گیری هستند و منتظر رسیدن دستگاه بالک سیار هستند تا گاز باقی‌مانده از محل حادثه منتقل شود.

صفا جو همچنین مفقود شدن سه عضو خانواده سرایدار شرکت را تکذیب کرد و افزود: آنها جزو آمار مصدومان حادثه هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، انفجار مخزن گاز مایع در تأسیسات شرکت پرسی گاز واقع در سه راهی شهرک حمزه بخش سردشت دزفول در عصر روز یکشنبه موجب آتش‌سوزی گسترده شد.

این انفجار ۶ مصدوم بر جای گذاشت که دو نفر از آنان به دلیل شدت سوختگی به بیمارستان سوانح و سوختگی اهواز منتقل شدند. هفتمین مصدوم نیز به صورت سرپایی مداوا شده است.