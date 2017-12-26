به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب حاصل طرح پژوهشی مصوب پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات است و در راستای همکاری این پژوهشگاه با نهادهای زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به نام شورای فرهنگ عمومی کشور منتشر شده است.

به استناد این پژوهش، طی یک دهه گذشته فرهنگ نام‌گذاری کودکان، تغییرات جدی کرده و خلق نام‌های جدید برای کودکان روند رو به رشدی پیدا کرده است.

عباس عبدی، پژوهشگر این اثر، نام‌گذاری کودکان را محصول روند کلی جامعه می‌داند .

نشست نقد و بررسی کتاب «تحول نام‌گذاری کودکان تهرانی؛ ۱۳۹۴- ۱۳۷۵» با همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، روز دوشنبه ۱۱ مرداد ۹۶ ساعت ۱۰ صبح با حضور عباس عبدی، پژوهشگر این اثر، اسدالله پارسامهر، مدیرکل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور به عنوان ناظر طرح و سیدحسین سراج‌زاده، رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران به عنوان منتقد، در اندیشگاه فرهنگی کتابخانه ملی ایران واقع در اتوبان حقانی (غرب به شرق)، بعد از ایستگاه مترو حقانی، بلوار کتابخانه ملی، برگزار می‌شود.