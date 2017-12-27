  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب
۶ دی ۱۳۹۶، ۹:۱۶

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

تکذیب توئیت منتسب به نشر هرمس درباره دپوی کاغذ توسط مدیران ارشاد

تکذیب توئیت منتسب به نشر هرمس درباره دپوی کاغذ توسط مدیران ارشاد

توئیت منتسب به نشر هرمس درباره دپوی کاغذ توسط چند مدیر دولتی در دو وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت، از سوی این موسسه انتشاراتی تکذیب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اخیراً توئیتی منتسب به موسسه انتشاراتی هرمس با موضوع سودجویی برخی مدیران دولتی از التهاب به وجود آمده در بازار کاغذ، در فضای مجازی دست به دست شده که در آن با طرح این ادعا که شرکت چینی صادرکننده اصلی کاغذ به ایران تحت فشار آمریکا از مراوده با ایران سر باز زده است، به طرح این موضوع پرداخته شده که چند مدیرِ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیش از همه از این ماجرا مطلع شده‌اند و قبل از گران شدن کاغذ، هر کدام جداگانه محموله‌هایی از آن را دپو کرده‌اند.

در پیگیری صحت و سُقم این مسئله، خبرنگار مهر با «لطف‌الله ساغروانی» مدیر نشر هرمس گفتگو کرد که وی ضمن اظهار بی‌اطلاعی از انتشار چنین پیامی در شبکه اجتماعی توئیتر، به آن واکنش نشان داد و گفت: نشر هرمس اساساً حساب کاربری در شبکه اجتماعی توئیتر ندارد و ما پیگیری‌ لازم را درباره انتساب چنین پیامی به نشر هرمس، انجام خواهیم داد.

وی همچنین تاکید کرد: به علاوه، اگر یک مدیر در وزارت ارشاد بخواهد از بازار کاغذ، سود و منفعت شخصی ببرد، نیاز است که کاغذ را این وزارتخانه توزیع کند در حالی که ۴، ۵ سال است چنین نیست و ناشران، کاغذ را از بازار آزاد می‌خرند. بنده از این مسئله بی‌خبرم و نمی‌دانم که آیا اساساً امکان سوء استفاده از بازار کاغذ توسط مدیران دولتی وجود دارد یا خیر؟

کد مطلب 4184019

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها