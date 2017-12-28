ملاک حال فعلی افراد است/وقتی مردم کار را تمام کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، به‌مناسبت فرا رسیدن حماسه‌ی ۹ دی، سخن هفته‌ی این شماره با عنوان «روایتی منتشر نشده از دیدار رهبر انقلاب با نمایندگان ستادهای انتخاباتی در سال ۸۸» برای اولین بار منتشر شده است. گفتنی است این متن، برگرفته از کتابی است که با روایتی تحلیلی به ماجرای فتنه‌ی ۸۸ پرداخته است و بخش‌هایی از آن، برای اولین بار است که منتشر می‌شود. این کتاب، قرار است توسط مؤسسه‌ی پژوهشی- فرهنگی انقلاب اسلامی روانه‌ی بازار شود.

نظر به اهمیت دیدار روز گذشته رهبر انقلاب با اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، بخش‌های مهم آن نیز با عنوان «ملاک حال فعلی افراد است»، گزینش و منتشر شده است.

گزارش هفته‌ی این شماره از نشریه نیز با عنوان «وقتی مردم کار را تمام کردند» به چگونگی تمام شدن فتنه بعد از انتخابات ۸۸ پرداخته است.

صدوچهاردهمین شماره‌ی خط حزب‌الله به روح پرفتوح شهید استاد کامران نجات‌اللهی تقدیم شده ‌است.

سال ۲۰۱۷ سال موفقیت‌های ایران است، زمان مبارزه با رژیم‌صهیونیستی است، سیاست به‌معنای فریب و دورغ گفتن به افکار عمومی نیست، انسان باید توجه بکند به رفتارش این ریاست‌ها می‌گذرد و... عناوین بخش‌های دیگر نشریه خط حزب‌الله است که مخاطبین گرامی می‌توانند با مراجعه به نشریه این مطالب را مورد مطالعه قرار دهند.

نسخه‌ی PDF نشریه در سه نسخه‌ی تابلوی اعلانات، A۴ جهت مطالعه و A۳ برای چاپ و تکثیر روی خروجی پایگاه KHAMENEI.IR قرار گرفته و عموم امت حزب‌الله می‌توانند آن را چاپ و در محافل انقلابی، نمازهای جمعه، هیئت‌های مذهبی و پایگاه‌های بسیج توزیع کنند.