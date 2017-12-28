هشدار سفارت ایران در ترکیه به هموطنان در آستانه سال نو میلادی

به گزارش خبرگزاری مهر، سفارت جمهوری اسلامی ایران در ترکیه در آستانه سال نو میلادی در اطلاعیه ای از هموطنان ایرانی خواست با توجه به برقراری وضعیت فوق العاده در ترکیه و هشدارهای مقامات امنیتی این کشور، از انجام سفرهای غیر ضروری و حضور در تجمعات و مراکز تجمع، پرهیز کنند.

در این اطلاعیه خطاب به هموطنان مقیم و ایرانیان عازم ترکیه آمده است: بدینوسیله به اطلاع هموطنان مقیم و ایرانیان عازم ترکیه می رساند؛ اداره پلیس کشور جمهوری ترکیه ضمن انتشار اطلاعیه ای در خصوص اتخاذ تدابیر امنیتی ویژه در ایام جشن های سال نو میلادی نکات مهمی را متذکر شده است.

در بیانیه پلیس ترکیه آمده است :

-در چارچوب تدابیر، شب کریسمس در مراکز و اماکن شلوغ از جمله اماکن تفریحی، مراکز خرید و خیابان های اصلی، به منظور ممانعت از وقایعی نظیر سرقت، کلاهبرداری و جیب بری، شمار نیروهای پلیس گشت و پلیس موتور سوار افزایش داده خواهد شد.

- از سوی دیگر در فرودگاه ها، ترمینال ها و ایستگاه های قطار و بنادر هم شمار نیروهای گشت پلیس افزایش خواهد یافت.

- در مراکز عمومی و اماکن تفریحی به منظور ممانعت از وقوع حوادث و رفتارهایی که آسایش عمومی را برهم خواهد زد؛ تدابیر امنیتی و نظارت پلیس افزایش داده خواهد شد.

- با توجه به افزایش ترافیک و حمل و نقل شهری در شب کریسمس، در این زمینه نیز کنترل ها افزایش خواهد یافت.

-در میادینی تدابیر امنیتی فشرده در نظر گرفته خواهد شد. همچنین برای اطلاع رسانی مردم به نیروهای پلیس نیز شماره تلفن های تماس ضروری اعلام خواهد شد.

در پاسخ فرمانداری به شهرداری بشیکتاش(استانبول) :

با در نظر گرفتن شرایط فعلی کشور(ترکیه) و احتمال وقوع اقدامات تحریک آمیز برای بر هم زدن آرامش و امنیت مردم، نظم و امنیت عمومی و به دلیل وجود اسلکه و خط حمل و نقل دریایی بین دو بخش آناتولی و اروپای استانبول و گذرگاه های حمل ونقل عمومی فاتح - بی اوغلو - بشیکتاش - مجیدیه کوی (شیشلی) استانبول و با نظر به افزایش تردد در این مناطق به ویژه در شب ۳۱ دسامبر، برگزاری مراسم عید سال نو در میدان بارباروس مناسب ارزیابی نشده است.

سفارت ایران با اشاره به این اطلاعیه ها، از هموطنان خواست با توجه به برقراری وضعیت فوق العاده در ترکیه و هشدارهای مقامات امنیتی این کشور از انجام سفرهای غیر ضروری و حضور در تجمعات و مراکز تجمع، پرهیز کنند.

سفارات ایران همچنین به هموطنان ضمنا توصیه کرده است در صورت بروز هرگونه مشکل سریعا با بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنکارا و سرکنسولگری های کشورمان در ارزروم، استانبول و ترابوزان تماس برقرار کنند.