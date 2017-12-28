سلمان محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: حدود ده روز از حادثه دلخراش زلزله در مناطق غربی استان کرمانشاه می‌گذرد و تا حدودی روند عادی به شهرها بازگشته است و فعالیت های آموزشی و پرورشی در مدارس استان جاری است جا دارد فعالیت های اداره مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی و اجرای طرح های مختلف پیشگیری از سر گرفته شود.

وی در ادامه افزود: امسال طرح توانمند سازی همزمان والدین و دانش آموزان و کارکنان برای دوره متوسطه دوم با اولویت پایه های دهم و یازدهم در مرکز استان اجرا می شود.

محمدی گفت: طی آن ۱۶۰ نفر از مشاوران و دبیران رشته های مددکاری و روان شناسی و... با اجرای کارگاه های تخصصی سبک های فرزند پروری و آموزش مهارت های زندگی و پیشگیری اولیه از اعتیاد نسبت به آموزش همزمان تعداد ۲۰ هزار دانش آموز و ۲۰ هزار والدین پایه های دهم و یازدهم در طول سال تحصیلی اقدام می کنند.