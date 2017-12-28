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۷ دی ۱۳۹۶، ۱۶:۵۴

هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال؛

بهارِ استقلال با گل‌های رنگارنگ زمستانی/ یک پیروزی مقتدرانه دیگر

بهارِ استقلال با گل‌های رنگارنگ زمستانی/ یک پیروزی مقتدرانه دیگر

تیم فوتبال استقلال که با روزهای بد نیم فصل اولش فاصله گرفته است در هفته هفدهم لیگ برتر به یک پیروزی دیگر دست پیدا کرد و همنام خوزستانی را با شکست بدرقه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفدهم رقابت های فوتبال لیگ برتر از ساعت ۱۵ امروز پنجشنبه با دیدار تیم های استقلال خوزستان و استقلال تهران در ورزشگاه غدیر اهواز آغاز شد که این دیدار با برتری ۳ بر صفر تیم تهرانی همراه بود. وریا غفوری(۶) علی قربانی(۴۷) و روزبه چشمی(۷۴) برای استقلال گل زدند.

شاگردان وینفرد شفر که روند خوبی را در رقابت های لیگ برتر دنبال می کنند امروز و در دیدار با استقلال خوزستان هم خیلی زود به گل رسیدند تا به یک پیروزی دیگر امیدوار باشند. وریا غفوری در دقیقه ۶ این دیدار با نفوذ از جناح راست و ورود به محوطه جریمه حریف با شوتی دقیقی دروازه حریف را باز کرد.

در ادامه شاگردان عبدالله ویسی تلاش زیادی کردند تا به دروازه استقلال نزدیک شوند و کار را به تساوی بکشانند اما نتوانستند خطر جدی را روی دروازه مهمان تهرانی ایجاد کنند.

با شروع نیمه دوم آب سرد دیگری بر پیکر استقلال خوزستان ریخته شد و این بار علی قربانی بود که درون محوطه جریمه با ضربه ای محکم توپ را به پای مدافع حریف کوبید و توپ پس از کمانه کردن وارد دروازه شد تا دومین گل شاگردان شفر به ثمر برسد.

در ادامه بازهم این استقلال تهران بود که حاکم بر میدان بود و هر بار خواست به دروازه حریف نزدیک شد. حریف خوزستانی یکی از کم آزارترین روزهای خود را سپری کرد و حتی یک موقعیت خطرناک هم روی دروازه حریف ایجاد نکرد.

در دقیقه ۷۴ روزبه چشمی که تا درون محوطه حریف نفوذ کرده بود با یک شوت محکم و فنی دروازه استقلال خوزستان را برای سومین باز کرد تا شاگردان شفر به یک برد قاطع دیگر دست پیدا کنند و برای تثبیت جایگاهشان در جدول رده بندی منتظر دیدارهای روز دوم هفته هفدهم باشند.

کد مطلب 4185439
رضا خسروي

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